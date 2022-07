Lisandro Martínez ya posa con la camiseta del Manchester United. | Fuente: @ManUtd

Confirmado. Manchester United anunció este miércoles haber completado el fichaje del defensa argentino Lisandro Martínez, procedente del Ajax de Ámsterdam, por un precio inicial de 57,37 millones de euros (58,3 millones de dólares).

Lisandro Martínez, quien firma hasta 2027 en Manchester United con opción a un año adicional, dijo que era un "honor" unirse al club de la Premier League que dirige Erik ten Hag.

"Es un honor unirme a este club. He trabajado muy duro para lograr este momento, y ahora que estoy aquí, voy a esforzarme todavía más", declaró el argentino a la web del club inglés. "Soy un afortunado por haber formado parte de equipos exitosos en mi carrera y por eso quiero continuar en el United", añadió Martínez.

Lisandro Martínez busca el éxito con el Manchester United

El jugador, empezó su carrera en Newell's Old Boys, también jugó en el equipo argentino Defensa y Justicia, ganó la Copa América 2021 con su país y ha disputado en total 7 partidos con la 'Albiceleste'.

Este es el tercer fichaje del equipo de Erik Ten Hag, después de haber fichado al lateral izquierdo Tyrell Malacia del Feyenoord y del centrocampista Christian Eriksen, después de terminar su contrato con el Brentford.

Además, el futbolista tuvo palabras para su exconjunto. "Me gustaría agradecer al Ajax y a sus aficionados todo el apoyo que me han dado. He pasado unos años increíbles allí, pero sentía que era el momento adecuado para probarme en un ambiente diferente", indicó.

John Murtough, director de fútbol del Manchester United, dijo que "Lisandro Martínez es un jugador sensacional, que aportará más calidad y experiencia al equipo de Erik".

Manchester United busca recobrar protagonismo con Martínez

El Ajax de Ámsterdam indicó en su página web que el traspaso se había cerrado en 57,37 millones de euros (58,3 millones de dólares). Incluyendo variables, esta cifra podría alcanzar los 67,37 millones de euros.

Los 'Red Devils' que terminaron la pasada temporada en una decepcionante sexta posición, arrancan la temporada el próximo 7 de agosto en Old Trafford contra el Brighton.

(Con información de AFP)

