Hinchas de Liverpool celebrando el título de la Premier League | Fuente: Twitter

El Liverpool, en un comunicado conjunto con la policía de Merseyside, el ayuntamiento de Liverpool y el grupo de aficionados Spirit of Shankly, ha pedido que la gente no se amontone de manera poco segura para celebrar el campeonato de la Premier League.



La intención es que no se repitan las imágenes de este jueves y viernes, en las que la gente se ha reunido en las plazas de Liverpool para celebrar el primer título liguero en treinta años.



Los aficionados han aparecido sin guardar la distancia de seguridad y sin utilizar mascarillas.



"Nuestra ciudad sigue en una crisis de salud pública y este comportamiento es completamente inaceptable. El potencial daño de un segundo pico de Covid-19 sigue existiendo y necesitamos trabajar juntos para asegurarnos de que no deshacemos todo en lo que hemos trabajado durante el confinamiento", dijo el Liverpool en un comunicado.



Desde el momento en que el Manchester City perdió con el Chelsea entregando el título al Liverpool, la gente ha salido a celebrar el trofeo, pese a que figuras como la de Jürgen Klopp pidió hacerlo con mesura y a ser posible dentro de casa.



"Cuando sea seguro, todos trabajaremos juntos para organizar una celebración por todo la ciudad. Hasta entonces, la seguridad de nuestra ciudad y nuestra gente seguirá siendo nuestra prioridad número uno", apuntó el club inglés.