Daniel Sturridge tiene siete goles anotados en la temporada con el Trabzonspor. | Fuente: Prensa Trabzonspor

Daniel Sturridge no la pasa nada bien. Horas después de que el Trabzonspor anunciara su rescisión de contrato, la Federación Inglesa emitió un comunicado que el exatacante del Liverpool será sancionado con cuatro meses sin jugar por perder un caso contra ellos vinculado a una denuncia que lo involucraba con una casa de apuestas.

Inicialmente, Daniel Sturridge había recibido un castigo de dos semanas y una multa valorizada en 75 mil libras esterlinas. El delantero inglés fue acusado de darle información a su hermano sobre la posibilidad de irse a Sevilla, con lo que él habría podido hacer una apuesta al respecto.

Si bien Daniel Sturridge acabó yéndose al Trabzonspor de Turquía y no al Sevilla tras finalizar su contrato con el Liverpool, el proceso legal contra él no cesó y hasta presentó una apelación al respecto. No obstante, después de varios meses de investigación, se concluyó que lo mejor era suspenderlo de toda actividad futbolística por hasta junio.

Además de este castigo, Daniel Sturridge también tendrá que pagar una multa de 150 mil libras esterlinas. De todos modos, el delantero de 30 años no venía teniendo la mejor de las campañas en el Trabzonspor: solo había jugado 16 encuentros y convertido siete tantos por lesiones.