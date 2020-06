Liverpool: este es el plan de Jürgen Klopp para la siguiente temporada. | Fuente: AFP

Sin duda el parón deportivo a causa del coronavirus ha traído grandes problemas en todos los clubes del mundo y Liverpool no es una excepción.

Al respecto, Jürgen Klopp, entrenador de los 'reds', se refirió a esta situación y no se mostró muy optimista en tanto a que puedan mejorarse los ingresos por taquilla.

"En este momento, todos los clubes están perdiendo dinero. Sin espectadores, probablemente no podamos vender entradas el año que viene. Al menos tal vez en los primeros 10 o 15 partidos. Las áreas VIP no estarán llenas y las entradas no se venderán", afirmó Klopp en una conferencia de prensa.

Por esto, según el diario AS, el ex entrenador de Borussia Dortmund ya tendría en mente una estrategia para poder fichar a nuevos jugadores en medio de los problemas financieros: vender a ciertos jugadores para poder traer a dos que son de su agrado. ¿De quiénes se trata?

Los que incorporan la lista de Klopp para poder irse en venta son Xherdan Shaqiri, Divock Origi, Adam Lallana y Dejan Lovren, además de los cedidos Marko Grujic (Herta de Berlín) y Harry Wilson (Bournemouth).

Los que son de su agrado y en quienes ha colocado la mirada serían, más bien, el mediocampista portugués Rubén Neves y el delantero español Adama Traoré que militan en Wolverhampton. En total esta operación alcanzaría a costar 120 millones de euros.