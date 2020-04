Ex Manchester United: "Sería genial que no le dieran la Premier a Liverpool". | Fuente: AFP

Tras la incógnita de qué ocurrirá con la Premier League y su posible nulidad, ha surgido un polémico comentario por parte de un ex Manchester United.

Se trata de Rafael da Silva, ex jugador del cuadro inglés que no ocultó su clásica rivalidad con Liverpool y sostuvo que estaría conforme con que no le otorguen el título.

“Hablan de anular la temporada. Sería difícil para el Liverpool, aunque genial para nosotros", indicó el brasilero en calidad de hincha a través del canal oficial del United.

Como se recuerda, el equipo de Jurgen Klopp no gana el campeonato de Premier hace 30 años y ahora está más cerca que nunca, pues se mantiene en la punta con 82 puntos, 25 más que el segundo lugar, el Manchester City de Guardiola.

Sin embargo, pese a distintas posturas y la posibilidad de trasladar el campeonato a China, aún no hay una decisión definitoria. Queda esperar.