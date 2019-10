Jürgen Klopp ganó la Champions League 2018-19 con el Liverpool. | Fuente: AFP

Liverpool selló su clasificación hacia los cuartos de final de la Carabao Cup tras eliminar por penales al Arsenal. En un partido de infarto que finalizó en una igualdad por 5-5, el conjunto dirigido por Jürgen Klopp superó al elenco 'gunner' por 5-4 en los penales y así logró el pase a la siguiente etapa del certamen.

Sin embargo, en la conferencia posterior a este compromiso, Jürgen Klopp no se guardó nada y se mostró muy crítico con la actual programación de los duelos de Carabao Cup. Incluso, el entrenador del Liverpool amenazó con no disputar los cuartos de final si es que las contiendas no se realizan en una fecha apropiada.

"La Premier League nos dice que tenemos que jugar en sus fechas, algo obvio. Sin embargo, si no encuentran un hueco apropiado en la Carabao Cup, no jugaremos. No puede ser a las tres de la mañana en Navidad y deben tomar una decisión. Si tienes un calendario en el que un club no puede jugar todos sus partidos, entonces tienes que volver a pensar en él", dijo.

En esta etapa de la Carabao Cup, Liverpool se enfrentará al Aston Villa pensando en llegar a las semifinales. Si bien la contienda está programada inicialmente para el 17 de diciembre, se desconoce si habrá un cambio luego de estos comentarios de Jürgen Klopp.