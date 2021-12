Jürgen Klopp: "Hay mucha gente contagiándose ahora mismo" | Fuente: AFP

Aumento preocupante. En las últimas horas, Liverpool dio a conocer que tres futbolistas de su primer equipo dieron positivo a coronavirus y, por su parte, Jürgen Klopp, entrenador de los 'reds', se refirió a este brote de contagios.

"Creo que sería bastante útil saber cuál es la situación", comentó Jürgen Klopp en conferencia de prensa en tanto al hermetismo que existe con respecto al contagio. En la misma línea, agregó: "No entiendo por qué no somos más abiertos. Hay mucha gente contagiándose ahora mismo, es lo que hay. Si me contagiase, aunque esperemos que no, no tendría ningún tipo de problema en contar que lo tengo".

Como se recuerda, tres futbolistas de Liverpool quedaron aislados y el duelo ante Newcastle de este jueves igual se realizó. Sin embargo, Klopp se mostró preocupado en tanto a si esta tendencia continúa creciendo en otros clubes de la Pemier League.

"Que se diga, así todo el mundo entenderá porque no se puede jugar. Me gustaría que fuese así, pero no sé si es posible desde un punto de vista legal. Sería útil. No tenemos ni idea. Jugamos contra el Tottenham el domingo y no sabemos qué jugadores estarán disponibles. Creo que nadie debería esconderse", finalizó Klopp.

