Jürgen Klopp: "No obligaré a nadie a entrenar". | Fuente: AFP

El primer equipo de Liverpool volvió, este miércoles, a los entrenamientos en pequeños grupos luego de la paralización de la Premier League, el último 13 de marzo a causa de la propagación del coronavirus.

Por su parte, Jürgen Klopp, entrenador del equipo, se mostró optimista luego de la primera sesión y aseguró que volver a los campos de entrenamiento lo emocionó.

"Me siento como un niño en el primer día de colegio", aseguró el entrenador alemán. Sin embargo, remarcó que, en caso de que algunos de sus jugadores no desee ir a entrenar por evitar riesgo de contagio, no tendrá que hacerlo bajo ninguna orden.

"No obligaremos a ningún jugador a entrenar si no se siente seguro, cada uno debe tomar su decisión", precisó Klopp. Como se recuerda, en otras oportunidades ha asegurado que no le importaría suspender la Premier League en caso se corra algún peligro.

Esto, sobre todo, luego de que se confirmara que la Premier League cuenta con seis casos positivos de Covid19, los cuales están repartidos entre tres clubes.

Por el momento, Klopp aseguró que la vuelta a los entrenamientos colectivos, aunque sea en pequeños grupos, "es un buen signo para la gente" que espera la reanudación del torneo inglés, donde su equipo está a poco de proclamarse campeón tras 30 años, contando con 25 puntos sobre el segundo lugar: Manchester City.