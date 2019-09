El técnico del Liverpool contó una anécdota que protagonizó en 2011. | Fuente: EFE

El técnico de Liverpool, Jurgen Klopp, reveló, en un documental para Amazon, una peculiar anécdota que vivió tras ganar la Bundesliga en 2011. El entrenador alemán conquistó el máximo trofeo de su país con Borussia Dortmund.

"No recuerdo nada que tenga sentido. No estoy seguro de si alguna vez se lo conté a alguien. Me desperté en un camión dentro de un garaje. Solo. Lo recuerdo, pero no tengo idea de las horas previas", aseguró Klopp.

Asimismo, el técnico aseguró que se encontraba completamente ebrio. "Estaba realmente borracho, lo que pudo haber sido notable en algunas entrevistas. Me desperté, salí del camión y me encontré en una gran sala de una fábrica. Luego crucé el patio y vi la silueta de un hombre. Así que silbé, porque puedo silbar bastante fuerte, y noté que la silueta se frenó un poco", añadió.

"Así que esperé y vi a Aki Watzke (Hans-Joachim Watzke, CEO de Borussia Dortmund). Así que Aki y yo éramos las únicas personas en este enorme patio. Aki detuvo un viejo camión Mercedes en el camino. Era un tipo turco en una camioneta. Y Aki le dijo: 'Llévanos al Italiano'. 'No, no te llevaré allí' -respondió el tipo-. Entonces, Aki se metió la mano en el bolsillo, encontró 200 euros y le dijo: 'Lo harás'. Él vio el dinero y contestó que 'ok'", aseguró el entrenador del Liverpool.

Jurgen Klopp añadió que pensó que todo había sido un sueño. "Aki se sentó al frente, yo me recosté. Intenté seguir durmiendo con mi cabeza hacia un lado, estaba un poco cansado. Pero seguía escuchando 'cluck, cluck, cluck'. ¿Qué está pasando aquí? Pensé que lo había soñado, pero no. El baúl estaba lleno de pollos", finalizó el técnico alemán.