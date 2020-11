Mohamed Salah de Liverpool. | Fuente: AFP

El futbolista egipcio y delantero del Liverpool Mohamed Salah dio positivo en un test de COVID-19 en Egipto, donde está concentrado con su selección para un partido de clasificación de la Copa Africana de Naciones (CAN), pero no presenta síntomas, informó la Federación Egipcia de Fútbol (EFA).



"Salah dio positivo por coronavirus", indicó en un tuit la federación egipcia, y agregó que se hizo un test a todos los miembros de la selección, de los cuales Mohamed Salah dio positivo, "aunque no sufre ningún síntoma".



"El resto de miembros del equipo dieron negativo", concluye el tuit de la EFA.



Sin embargo, minutos después la EFA publicó otro tuit en el que señaló que "los laboratorios del Ministerio de Salud (egipcio) indicaron que tres jugadores de las selecciones de Egipto y Togo han dado positivo antes del partido de mañana", sin decir quiénes son, y anunció que se hará otras pruebas a esos futbolistas.



Mohamed Salah se encuentra en Egipto concentrado con su selección, que se enfrentará este sábado contra Togo en la fase de clasificación de la CAN 2021.



Al llegar a El Cairo hace menos de una semana, Salah acudió a la boda de uno de sus hermanos, según informaron medios egipcios, que publicaron fotografías donde se le veía llevando, en ocasiones, una mascarilla, mientras que el resto de invitados no la portaban.

(EFE)