Liverpool tendrá la oportunidad de ganar su primera Champions League desde el año 2005. | Fuente: Prensa Liverpool

No hay nada mejor que ver las celebraciones de un equipo que acaba de pasar a la final de la Champions League. Por eso, a través de sus redes sociales, el Liverpool compartió imágenes de sus festejos dentro de su vestuario en el Estadio de Anfield después de batir por 4-0 al Barcelona y sellar de esa forma su clasificación a la final de la competición.

En sí, la mayor parte de los videos compartidos del Liverpool son jugadores abrazándose entre ellos después de esta histórica victoria. No obstante, un detalle no menor es que en estas celebraciones también tuvieron participación Mohamed Salah, Roberto Firmino y Naby Keita, tres de los jugadores que no pudieron estar disponibles para Jürgen Klopp en este cotejo de Champions League por encontrarse lesionados.

Asimismo, otro clip del Liverpool que está teniendo buena acogida en las redes sociales es la de un grito de Virgil Van Dijk en el centro del camerín. Mientras sus demás compañeros estaban quitándose algunas prendas, el zaguero holandés gritó 'vamos' y este tuvo un eco en otros de los integrantes de la plantilla inglesa.