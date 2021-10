Guía TV, Liverpool vs Manchester City: narración ONLINE por Premier League. | Fuente: EFE

Liverpool vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este domingo 3 de octubre en Anfield por la fecha 7 de Premier League. Está programado para que empiece a las 10:30 a.m. hora peruana.

Este partidazo entre Liverpool y el Manchester City de Pep Guardiola será transmitido a toda Sudamérica por la señal internacional de ESPN. Además, lo puedes ver también en la plataforma streaming Star+.

El ganador de este partido del Liverpool ante los 'citizens' podría definir al nuevo líder del torneo inglés de primera división. Y es que, de momento, Chelsea está en la cima con 16 puntos, mientras que los 'reds' están en la segunda casilla con dos unidades menos. El City marcha en el sexto lugar con 13.

Liverpool vs. Manchester City: horarios en el mundo

Perú: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Argentina: 12:30 p.m.

Chile: 12:30 p.m.

Estados Unidos (Florida): 11:30 a.m.

España: 5:30 p.m.

Guardiola afirmó que Jürgen Klopp, su rival en esta nueva jornada, le ha hecho mejor entrenador a lo largo de los años.



Ambos elencos, los dos últimos campeones de la Premier League, se enfrentarán en el mítico Anfield con el liderato del campeonato en juego.



"Los equipos de Klopp me han ayudado a ser mejor entrenador. Me ha puesto a otro nivel, me ha hecho pensar mucho, probarme, ser un mejor entrenador. Es una de las razones por las que aún estoy en este deporte", dijo el DT del Manchester City rueda de prensa.



"Desde que llegúe aquí, Liverpool siempre ha estado ahí, menos quizás el primer año. En los últimos cuatro, todo el rato, estábamos los dos peleando por el título. Es el cumplido más grande que se nos puede hacer", añadió.

¿Dónde ver el Liverpool ante Manchester City por TV?

Lo ves por la pantalla de ESPN en Sudamérica. Asimismo, por la plataforma streaming Star+.

