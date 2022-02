Luis Díaz destacó en la victoria del Liverpool sobre Cardiff. | Fuente: @LFC

Llegó el día que tanto esperaba. Este domingo, Luis Díaz -flamante fichaje del Liverpool en el mercado de traspasos de invierno- debutó oficialmente con la camiseta de los 'reds' en la victoria 3-1 de su conjunto ante Cardiff por la FA Cup.

En este partido, correspondiente a la cuarta jornada del torneo inglés, el colombiano Luis Díaz ingresó en el segundo tiempo para Liverpool. El exjugador del Porto entró frente al Cardiff a los 58' en reemplazo del volante británico Curtis Jones.

Con su primer partido en la tienda de Anfield, Díaz se convirtió en el primer futbolista colombiano en pisar un terreno de juego con la camiseta del Liverpool. Hace historia de la mano del entrenador Jürgen Klopp.

Asistencia de Luis Díaz en debut con Liverpool

Así fue la asistencia de Luis Díaz en el Liverpool ante Cardiff. | Fuente: beIN Sports

En este partido en condición de local, el elenco de la ciudad del famoso grupo los Beatles venció con goles de Diogo Jota (53'), Takumi Minamino (68' con asistencia de Díaz) y Harvey Elliot (76'). El descuento llegó por medio de Rubin Colwill en el 80'.

Luego del cotejo, el entrenador del cuadro local habló sobre el primer partido del exportense. Destacó lo que hizo en la cancha.

"Me encanta, y luego Taki lo terminó. Eché un vistazo a la pantalla y vi que todo estaba bien en el aire (...) Ahora tiene su primera asistencia. Eso está absolutamente bien", fue lo que apuntó el DT alemán sobre Luis Díaz.

Previo al encuentro, el internacional con la Selección de Colombia comentó sobre su esperado arribo a la tienda 'red'.

"Cuando podía y tenía tiempo intentaba siempre ver los partidos importantes del Liverpool, porque son muy entretenidos. Para mí, es el equipo perfecto y mi decisión de venir se basó un poco en eso. Sé que el estilo de juego me va a beneficiar y me va a ayudar mucho", dijo Díaz a los medios del club.



Asimismo, Luis Díaz añadió que "este es un momento muy importante para mí y tengo que trabajar al 100 % porque quiero estar ya disponible par ayudar y para darlo todo en el campo".



"No es un secreto que la Premier League es una de las mejores ligas del mundo y yo he seguido el fútbol de aquí desde que era un niño pequeño. El Liverpool es un gran club, una referencia en este deporte. Por eso el Liverpool siempre fue mi elección", agregó.

Ahora, pone la meta sobre Leicester City, su rival de este jueves por una nueva jornada de la Premier League.

