Luis Suárez, delantero de Uruguay. | Fuente: AFP

El delantero de la Selección de Uruguay, Luis Suárez, de 32 años, dijo estar "convencido" de que podrá estar con Uruguay en el Mundial de Qatar 2022 y asegura que el día que deba dejar el Barcelona "no será una decisión sencilla".

En entrevista exclusiva con el suplemento Ovación del diario uruguayo El País, el ‘Pistolero’, máximo anotador histórico del combinado celeste dijo que su "meta" actual es el próximo Mundial.

"Mi meta está en llegar, pero siempre y cuando me sienta capacitado para ayudar a la selección y no ser un estorbo o un compromiso", disparó. "Las ganas van a estar siempre, pero lo que verdaderamente importa es que tenga el nivel para hacerlo", sostuvo el 9 del Barcelona.

"Hoy creo que puedo llegar sin problemas, quizás con un nivel para pelear el puesto", sostuvo uno de los cuatro goleadores históricos del club catalán quien dijo que sería parte de la selección de Oscar Tabárez aunque no fuera titular.

"Cuando me de cuenta (de) que no puedo dar el máximo, que ya no soy el mismo, daré un paso al costado" pero "mientras me sienta fuerte física y mentalmente me van a tener siempre a tope (al máximo)", resumió.

Sobre su futuro en Barcelona dijo: "lo que viene (después) seguramente no será una decisión sencilla, más bien es muy complicada, porque hay que estar muy seguro".

(Con información de EFE)