Luis Suárez reemplaza a Diego Costa. | Fuente: EFE

Diego Costa aprobó la contratación del delantero uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid. El hispano-brasileño cree que con el exgoleador de Barcelona podría formar una dupla de temer en LaLiga.

Asimismo también respondió con humor a una futura dupla con Luis Suárez. "Es muy bueno. Uno mordiendo y otro pegando", señaló Costa al término del triounfo por 6-1 de Atlético de Madrid ante Granada.

Costa también se defendió de las críticas y dijo que no ha querido ser "un peso" para el Atlético de Madrid. "Yo he dejado que el club decida mi futuro. En ningún momento quise pelear para ser un peso aquí dentro, al contrario", aseguró el jugador que anotó el primer gol del equipo 'colchonero' en la jornada.



"Yo se lo he dejado muy claro al club. Estaba escuchando que si ellos me iban a vender, si había una posibilidad de cederme me iba, si querían la rescisión para irme libre, también lo aceptaba", agregó.



Costa dejó en claro que se quedará en Atlético de Madrid para ser titular. "Hablé con el club, con el míster, dejé muy claro lo que pasaba, que si estoy voy a pelear y a seguir luchando, y si las lesiones me respetan voy a estar, pero si ellos ven la posibilidad de salir, y salir bien, estoy a disposición", culminó el 'Lagarto'.