Luis Suárez en Gremio | Fuente: Gremio

El último miércoles Luis Suárez fue presentado oficialmente en el estadio Arena do Gremio para recibir la bienvenida por parte de la afición tricolor y luego, en conferencia de prensa, el delantero uruguayo habló sobre su momento actual profesional y sus expectativas para la temporada 2023.

"Lo que voy a prometer es compromiso, compañerismo, actitud, ganas y goles. Después, no soy el Luis Suárez de 2013, 2015, 2016. No soy. No soy tonto, no voy a correr 50 metros en velocidad, porque ya no soy el que era antes, pero capaz que un movimiento mío puede beneficiar a mis compañeros", sostuvo el 'Pistolero'.

Asimismo, Suárez agregó: "El recibimiento de la gente me confirmó en un 100% la decisión que tomé, ahora tengo que asumir esa responsabilidad y convivir con esa presión. Que toda mi carrera fue así, con la crítica, siempre fui criticado, pero yo asumo esa responsabilidad porque es cuando más me gusta y cuando más rindo".

En tanto al clásico ante Inter de Porto Alegre, el goleador de Uruguay indicó: "Todo el mundo conoce los clásicos de Inter y Gremio, tengo ansiedad por querer jugar ese tipo de partidos y un mensaje que siempre doy: que sea sin violencia y con espectáculo dentro de la cancha".

Buscará clasificar a la Libertadores con Gremio

"Yo lo comparo con el Atlético Madrid, cuando la hegemonía era del Real Madrid y del Barcelona y era un desafío difícil. Tal vez este sea más difícil, pero estoy convencido que hay un equipo y un entrenador increíbles y que podemos hacer muchas cosas", aseguró el goleador uruguayo durante una rueda de prensa.



Para el delantero uruguayo el primer gran desafío con el Gremio será clasificar a la Copa Libertadores "y luego buscarla", dijo.