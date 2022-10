Luis Suárez culminará en noviembre su contrato con Nacional de Uruguay. | Fuente: EFE

Aunque en los últimos días se conoció que el futuro de Luis Suárez estaría en la MLS de Estados Unidos, este martes se supo que el club elegido sería Los Angeles Galaxy. Así lo informó el periodista catalán Roger Saperas, en Esports RAC1.

"Luis Suárez jugará con LA Galaxy de la MLS después del Mundial de Qatar. A los 35 años, coincidirá con el también exazulgrana Riqui Puig", fue lo que publicó el citado medio en sus redes sociales.

De esta manera, se reafirmó lo que el mismo Luis Suárez deslizó como una opción bastante viable, días atrás, en entrevista con el diario Marca. “No, aún no se sabe. Es una de las opciones que veo muy cercana, pero ahora no pienso en eso. Pienso y disfruto en Nacional”, dijo.

Respecto a la posibilidad de regresar a Europa, el futbolista uruguayo fue tajante. "Ya hice mi carrera europea y me fui orgulloso de allí. Me salieron muchas opciones, muchísimas, antes de venir a Nacional, pero el sentido de venir a mi país era también ese: Groningen, Ajax, Liverpool, Barça, Atlético… ¡Qué mejor carrera que esa en Europa! Por eso no podría terminar, tras el Atlético, en otro equipo inferior. Fue perfecta esa trayectoria. Hubiera bajado el nivel y así acabé en el máximo nivel: el Atlético", mencionó.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



‼️ Notícia @EsportsRAC1 🎙️ @RogerSaperas



Luis Suárez jugarà amb els @LAGalaxy de la MLS després del Mundial de Qatar. Als 35 anys, hi coincidirà amb el també exblaugrana Riqui Puig#frac1 pic.twitter.com/2ehgNYYB4g — Esports RAC1 (@EsportsRAC1) October 4, 2022

Grupo de Uruguay en el Mundial Qatar 2022:

Uruguay pertenece al Grupo H del Mundial Qatar 2022 junto con Portugal, Ghana y Corea del Sur. Esta será el último Mundial de Luis Suárez vistiendo la camiseta charrúa, quien además es el goleador histórico de su selección.

FIXTURE DEL MUNDIAL QATAR

Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur