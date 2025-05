Dos leyendas: Toni Kroos acudió al último partido de Luka Modric con el Real Madrid en el Bernabéu [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Toni Kroos, retirado la pasada temporada y componente de un histórico centro del campo del Real Madrid junto Luka Modric -y Casemiro-, acudió al Santiago Bernabéu este sábado para acompañar y vivir de cerca la despedida del croata del que ha sido su estadio las últimas 13 temporadas.

Un adiós, con ovaciones constantes antes y durante los 86 minutos que estuvo sobre el terreno de juego que se cerraron con un pasillo sobre el terreno de juego por parte del Real Madrid y la Real Sociedad, con abrazos sentidos con todos sus compañeros y cuerpo técnico, incluido con un Carlo Ancelotti que también se despidió del Bernabéu este sábado, y con su excompañero Toni Kroos.

Además, su esposa y sus tres hijos le esperaron en la banda para acompañarle en un día muy especial, lleno de emociones que le hicieron imposible contener las lágrimas.

Luka Modric el más ganador del Real Madrid

Luka Modric se va del Real Madrid tras trece temporadas y la conquista de 28 títulos, el jugador más laureado de la historia club blanco que le dijo adiós al Bernabéu antes de su última competencia en el Mundial de Clubes, donde podría aumentar su palmarés.

El croata, ganador del Balón de Oro 2018, fue junto a Carlo Ancelotti el gran protagonista del partido. Llevó la cinta de capitán y todas las miradas estuvieron puestas sobre él, hasta que en el minuto 86 el técnico italiano decidió retirarlo del campo para recibir el cariño de los aficionados.

La ovación del Bernabéu a Luka Modric en su último partido | Fuente: D Sports

Mensaje final al Bernabéu

Luka Modric se despidió del madridismo en el Santiago Bernabéu con unas palabras de agradecimiento repletas de emoción, orgulloso de lo vivido en "un viaje largo y maravilloso".

"Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, pero ha sido un viaje largo y maravilloso", inició Modric entre lágrimas tras ver un vídeo de resumen de los momentos mágicos de su carrera en el Real Madrid proyectado en las pantallas.

"Primero quería dar las gracias al club, al presidente Florentino Pérez, a todos los entrenadores durante todos estos años, a mis compañeros que me acompañaron en el camino y a toda la gente que me ha ayudado todo este tiempo. Muchas gracias de corazón", dijo. "También a mi familia. Sin ellos todo esto no sería posible".

"Quiero decir una frase que he visto y me gusta mucho: 'No llores por mí porque terminó, sonríe porque sucedió. Hala Madrid y nada más", afirmó antes de ser alzado por sus compañeros y dar una vuelta de honor con su mujer y tres hijos recibiendo una ovación como la leyenda que trascendió en el Real Madrid.

"NO LLORES PORQUE TERMINÓ, SONRÍE PORQUE SUCEDIÓ"



