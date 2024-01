¿Luka Modric renovará una temporada más con el Real Madrid? Esto dijo Carlo Ancelotti

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, señaló que la decisión sobre la renovación del croata Luka Modric, con contrato hasta final de temporada, la tiene que tomar el propio futbolista ya que “es una leyenda del fútbol” y del conjunto blanco.

“Como he dicho, Modric es una leyenda del fútbol y del Real Madrid. Las decisiones para las próximas temporadas las tiene que tomar él”, dijo en rueda de prensa.

Además, Ancelotti explicó de nuevo cómo es su gestión con Modric, quien no ha participado en los dos últimos encuentros, y ni siquiera salió a calentar.

“Yo puedo tener en cuenta que un jugador joven como puede ser Arda Güler que se caliente porque no juega, y no pasa nada; pero no puedo hacerlo con Modric que tiene 38 años, que ha ganado cinco Champions y que es una leyenda”, señaló.

Un Arda Güler para el que pidió paciencia. “Está progresando muy bien. Cada día está mejor a nivel físico, se está acostumbrando a la intensidad que tenemos. Después de seis meses de lesiones ha empezado más tranquilo. A nivel físico está bien y va a tener minutos, Hay que tener paciencia con él. Entiendo que hay mucha presión sobre él, hay un país entero, como Turquía, que quiere ver a Arda Güler en el Real Madrid, lo entiendo perfectamente; pero hay que ser paciente porque el chico, el niño, tiene 18 años. Tendrá su tiempo de jugar en el Real Madrid”, declaró.



El arquero del Real Madrid

Por otro lado, Ancelotti no reveló esta vez quién será el portero titular, entre el ucraniano Andriy Lunin y el español Kepa Arrizabalaga: “Hoy no te lo puedo decir, lo siento”, contestó el técnico.

Lo que sí hizo fue ponderar el momento de forma que atraviesa el brasileño Vinícius Junior, con cinco goles en los cuatro últimos partidos.

“Yo no hablo con él. Le veo en los entrenamientos y siempre es lo mismo. A nivel futbolístico ha llegado a su mejor nivel, está bien físicamente… está aportando muchos goles. Es muy peligroso a nivel ofensivo. A veces lo intenta cuando no tiene que intentarlo, pero esa es su fuerza, el intentar desgastar al rival”, destacó. (EFE)