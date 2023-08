Atención, Barcelona: Bernardo Silva a un paso de cerrar su renovación con Manchester City

La supuesta llegada de Bernardo Silva a Barcelona llegó a su final. El volante portugués, que era uno de los fichajes soñados del equipo culé, tiene todo acordado para sellar su firma para su renovación con el Manchester City, informaron desde Italia.

El periodista especializado en transferencias, el italiano Fabrizio Romano señaló que ya existe un acuerdo entre el también crack de la Seleción de Portugal con la dirigencia del vigente campeón de la Champions League.

Según informa Romano, Silva ha trasladado formalmente al club su deseo de aceptar la prolongación de su contrato hasta el 2026 y se espera que el acuerdo oficial se cierre antes del final de la semana.

Asimismo, se informa que el nuevo vínculo incluiría una cláusula de salida de 50 millones de euros la próxima temporada.

Recordemos que Silva llegó en 2017 al Etihad Stadium y desde esa fecha se ganó un lugar estelar. A su vez, se convirtió en uno de los mejores jugadores del City en la temporada pasada, especialmente en la Champions, certamen donde tuvo grandes actuaciones.

¿Por qué no llegó a Barcelona?

La prensa española señala que Bernardo Silva, en un momento, quiso dejar el City por el Barcelona, aunque el cuadro azulgrana no llegó a convencer al club inglés con una buena propuesta económica.

Además, se suma la lesión del belga Kevin de Bruyne y que el entrenador español Pep Guardiola insistió por su permanencia.

Bernardo Silva es baja para la Supercopa de Europa

El belga Kevin de Bruyne y el portugués Bernardo Silva serán baja este miércoles en la Supercopa de Europa contra el Sevilla.



De Bruyne sufre un problema en los isquiotibiales que se produjo el pasado viernes en el partido de Premier League contra el Burnley, mientras que Bernardo Silva no sufrió problemas físicos en ese encuentro, pero no aparece en la lista del actual campeón de la Champions League.



"No sé cuánto estará fuera", dijo Pep Guardiola respecto a De Bruyne. "Dependerá de la magnitud de la lesión, pero serán algunas semanas", apuntó.

