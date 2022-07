Kalvin Phillips no se olvida de Marcelo Bielsa: "El mejor entrenador que conocí". | Fuente: Facebook Kalvin Phillips

Recientemente Kalvin Phillips fue oficializado como nuevo jugador del Manchester City y hace poco compartió un mensaje en redes sociales en el que se despide de su exclub el Leeds United, pero le dedica unas líneas muy emotivas a su exentrenador, Marcelo Bielsa.

"No puedo mencionar a Leeds sin mencionar a una persona especial: Marcelo. El mejor entrenador que conocí. Fue un hombre que le dio vida al club, le hizo creer a los jugadores y a todos los involucrados en el club que éramos lo suficientemente buenos para regresar a la Premier League después de 16 años. Pero no solo le diste todo al club, sino también me diste a mi todo lo que necesitaba para convertirme en la persona que soy hoy, dentro y fuera de la cancha", se puede leer en parte del comunicado Kalvin Phillips.

Kalvin Phillips sacó a relucir su mejor versión como futbolista con la llegada de Marcelo Bielsa al Leeds United. Se volvió un indiscutible en el once titular y además llegó a ser convocado a la Selección de Inglaterra.

Kalvin Phillips y su millonaria transferencia

Manchester City anunció este lunes la llegada del centrocampista del Leeds, Kalvin Phillips, por una suma que podría alcanzar los 50 millones de libras (58 millones de euros, 60,5 millones de dólares), según la prensa.

"Manchester City está feliz de anunciar la llegada de Kalvin Phillips para un contrato de seis años", escribieron los Citizens en su comunicado.

Centrocampista defensivo (fue el jugador que más recuperó balones en Premier League la pasada temporada), Phillips (26 años) tendrá la difícil tarea de sustituir al brasileño Fernandinho, que dejó el club, con la carta de libertad, tras haber ganado nueve trofeos importantes en nueve temporadas en el club.

En ocho temporadas en el Leeds, donde nació, Phillips jugó 235 partidos con los Peacocks, lo que le abrió las puertas a la selección inglesa, con la que disputó la Eurocopa-2021 y las eliminatorias al Mundial-2022.