Luis Enrique | Fuente: AFP

España está próxima a enfrentar sus encuentros ante Suecia, Georgia y Kosovo por las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 y, por su parte, Luis Enrique, entrenador de la 'Roja', habló en conferencia de prensa sobre lo que se viene.

"Hay que ser lo más competitivo posible. Las concentraciones de septiembre son complicadas, porque se llega con poco rodaje. El partido contra Suecia en Estocolmo puede marcar el grupo, con lo que tenemos que ir a por la victoria", sostuvo Luis Enrique.

Asimismo, también fue consultado sobre qué le parecería que su sucesor sea Pep Guardiola, actual entrenador de Manchester City: "Me encantaría, sería perfecto. España no podría tener mejor seleccionador. Me gustaría ver al equipo bajo la impronta de Pep".

Cesión de jugadores sudamericanos en LaLiga:

Por otro lado, Luis Enrique también se refirió a la negativa de clubes español de liberar a sus jugadores sudamericanos para que jueguen las Eliminatorias: "La relación entre los clubes y las selecciones siempre es complicada, pero para eso hay un calendario unificado. Lo que ha generado polémica ha sido la Copa América. No quiero pronunciarme, porque cada uno tiene sus razones".









