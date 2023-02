Erling Haaland es uno de los últimos jugadores que llegó a Manchester City. | Fuente: AFP

Malas noticias para el Manchester City. La Premier League acusó a los 'citizenas' de irregularidades financieras en sus cuentas, entre ellas no anunciar en forma fidedigna el sueldo del entrenador Pep Guardiola.

Según explicó la competición en un comunicado, el Manchester City no proporcionó "información veraz" sobre diferentes temas como el sueldo del entrenador durante cuatro años, los ingresos del club, incluidos patrocinios; además de no haber cumplido la regulación de la UEFA en cuanto a 'fair play' financiero y licencia, ni la de la Premier League en cuanto a beneficio y sostenibilidad.



La Premier también acusa al club inglés de no haber dado la "información y documentos necesarios" para la cooperación de la investigación entre 2018 y 2023.



Las acusaciones, referidas al período entre 2009 y 2018, han sido derivadas a una comisión independiente, que se encargará ahora de investigarlas. No hay una fecha fijada para ello.



El club de Mánchester ya fue investigado por la UEFA y sancionado por un periodo de dos años sin poder participar en competiciones europeas en 2020 por quebrantar las reglas del 'fair play' financiero entre 2012 y 2016. Sin embargo, esta sanción fue levantada por el Tribunal de Arbitraje Europeo y nunca entró en vigor.

Manchester City, uno de los nuevos ricos en Premier

El City, club histórico de Inglaterra, fue comprado en 2008 por el fondo de inversión de Abu Dabi, lo que supuso un espaldarazo económico espectacular para el proyecto, que ha desembocado en los últimos quince años en la conquista de seis Premier League, dos FA Cup, una final perdida de la Liga de Campeones y seis Copas de la Liga.



Hoy recordamos a los que perdieron su vida en la tragedia aérea de Múnich hace 65 años.



🔵🔴 #ACityUnited pic.twitter.com/KuOHxXochq — Manchester City (@ManCityES) February 6, 2023

Tottenham tumba al City con un gol de récord de Harry Kane

El Tottenham (5º) ganó 1-0 en su estadio al Manchester City (2º) con un gol de su capitán Harry Kane, que se convirtió en el mejor artillero de la historia de los 'Spurs', en el choque estelar de la jornada 22.

Con este triunfo el Tottenham se sitúa a un punto del Newcastle, cuarto, en la última posición que clasificaría para la próxima Champions, que tiene un partido menos.

Además le echa una mano a su vecino el Arsenal, que perdió 1-0 ante el Everton el sábado, pero que conserva sus cinco puntos de ventaja como líder con el City, que desaprovechó la opción de situarse a dos.

El gran nombre de la jornada es el de Harry Kane, que alcanzó los 267 goles contando todas las competiciones y superó a la leyenda de los 'Spurs' de los años 70 Jimmy Greaves (266).





