Erling Haaland posando con camiseta del Manchester City. | Fuente: @Manchester City

El sueño del 'Adroide' se hizo realidad.El Manchester City oficializó este lunes el fichaje de Erling Haaland para las próximas cinco temporadas por un importe que ronda los 51 millones de libras (unos 55 millones de euros).El noruego, de 21 años, ya luce orgulloso la camiseta del City, institución con la que tendrá contrato de cinco años hasta el verano de 2027.



"Te queda bien el azul, Erling Haaland",publicó el vigente campéon de la Premier League mediante sus redes sociales, para de esa forma presentar de manera oficial al internacional con la Selección de Noruega, que llega al elenco 'Sky Blues' como flamante estrella y cuya contratación se hizo hace un mes.

En sus dos temporadas y media en el Borussia Dortmund, Haaland anotó 86 tantos en 89 partidos, lo que le sirvió para ganar una Copa de Alemania y un premio individual al mejor jugador de la Bundesliga en la 2020/2021.Asimismo,con su fichaje por el City, Haaland emula a su padre Alfie, quien llegó al club inglés hace 22 años y que jugó 38 partidos con los celestes hasta que una entrada de Roy Keane le destrozó una rodilla y le retiró del fútbol profesional.







Erling Haaland y sus primeras declaraciones como jugador del Manchester City

Erling Haaland se mostró muy contento además de ambicioso en sus primeras declaraciones como jugador del Manchester City y aprovecho para elogiar a la plantilla dirigida por Pep Guardiola, institución por el cual se considera hincha desde muy pequeño.

"Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo". señaló Haaland en su presentación.

"Quiero marcar goles, ganar trofeos y mejorar como futbolista y confío en que puedo hacerlo aquí. Este es un gran momento para mí y no puedo esperar para comenzar la pretemporada "Nací en Inglaterra, así que he sido fan del City toda mi vida, sé mucho sobre el club. e siento un poco como en casa aquí. He ido a muchos partidos". añadió. (EFE)







NUESTROS PODCASTS

Cada año la Organización Mundial de salud celebra el Día Mundial sin Tabaco, cuyo objetivo consiste en señalar los riesgos que supone el consumo de tabaco para la salud. El docto Huerta nos explica cuales son los efectos del tabaco en nuestro organismo.