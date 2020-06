MAnchester City vs. Arsenal por la fecha 28 de la Premier League | Fuente: Manchester City

Manchester City vs. Arsenal EN VIVO y EN DIRECTO se verán las caras este miércoles 17 de junio en el reinicio de la Premier League. El duelo por la fecha 28 se jugará en el Etihad Stadium, a partir de las 2:00 de la tarde (hora peruana). El partido será transmitido por DirecTV Sports. Además todos los detalles del cotejo lo tendrás en la web de RPP.pe.

Después de 100 días, el fútbol en Inglaterra se reinicia y lo hará con dos partidos atrasados de la jornada 28 y entre ellos está el Manchester City vs. Arsenal. Una derrota de los Citizens (segundos, 57 puntos) abriría la vía para un título del Liverpool (primero, 82 puntos) el domingo en el derbi frente al Everton, esta vez en la 30ª jornada.

El guion sería casi soñado por los Reds. Huérfanos del título de la Premier desde hace treinta años, los aficionados del Liverpool, los más apasionados de Inglaterra, podrían ser campeones en el campo de su rival de la ciudad.

Antes que se reinicie la Premier League, Pep Guardiola comentó: "Estamos preocupados porque tres semanas no es suficiente preparación, no como en Alemania o España, que tuvieron cinco o seis semanas. Sabemos que no es suficiente, pero es lo que hay", dijo Guardiola.