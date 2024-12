Leicester vs. Manchester City: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por la Premier League 2024?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester City vs. Leicester City EN VIVO: se enfrentan este domingo 29 de diciembre en King Power Stadium, en Leicester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 19 de la Premier League 2024-25 y se jugará a partir de las 09:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por ESPN y Disney Plus. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El Manchester City medirá en el campo del Leicester City su gran crisis. El elenco de Pep Guardiola abrirá la última jornada del año, a la que llegan con una sola victoria, tres empates y nueve derrotas en sus 13 compromisos más recientes.

El último tropiezo fue en el 'Boxing Day', con su 1-1 ante el Everton y fallos clamorosos, incluido un penal marrado por Erling Haaland. Con los 'citizens' en solo 28 puntos, los focos se posan mucho más arriba.

Manchester City vs Leicester: así llegan a la fecha 19 de la Premier League

Manchester City está teniendo una temporada para el olvido. Comenzó con solvencia, aunque en la actualidad necesita recuperar mucho terreno para poder pelear con Liverpool, de momento el amplio dominador de la Premier League.

Leicester City, que supo ser campeón en la temporada 15/16, está en la parte baja de la tabla y acariciando los puestos de descenso. En su último encuentro cayó 3-1 ante los reds.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester City vs Leicester EN VIVO por la fecha 19 de Premier League?

El partido entre Manchester City vs. Leicester City por la Premier League 2024-2025 se disputará el domingo 29 de diciembre en el King Power Stadium, en Leicester (Inglaterra). El recinto de los 'foxes' tiene capacidad para recibir a 33 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Manchester City vs Leicester EN VIVO por la fecha 19 de la Premier League?

En Perú , el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 09:30 a.m.

, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 09:30 a.m. En España , el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 3:30 p.m.



, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 3:30 p.m. En Chile, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 11:30 a.m.

En Bolivia, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 10:30 a.m.

En Colombia, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 09:30 a.m.

En Ecuador, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 09:30 a.m.

En Venezuela, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 10:30 a.m.

En Paraguay, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 11:30 a.m.

En Argentina, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 11:30 a.m.

En Uruguay, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 11:30 a.m.

En Brasil, el partido entre Manchester City vs. Leicester comienza a las 11:30 a.m.

Manchester City vs Leicester: últimos resultados

15/04/2023 Manchester City 3-1 Leicester – Premier League

29/10/2022 Leicester 0-1 Manchester City – Premier League

26/12/2021 Manchester City 6-3 Leicester – Premier League

11/09/2021 Leicester 0-1 Manchester City – Premier League

07/08/2021 Leicester 1-0 Manchester City – Community Shield

Manchester City vs Leicester: ¿Cuánto pagan las casas de apuestas en la Premier League?

Casa de Apuestas LEICESTER EMPATE MANCHESTER CITY

Betano 7.90 5.60 1.34 Betsson 8.80 5.90 1.32 Te Apuesto 7.81 5.75 1.32 Apuesta Total 7.50 5.66 1.35 Doradobet 7.50 5.75 1.35 Inkabet 9.40 6.00 1.32 Meridianbet 8.15 5.97 1.32