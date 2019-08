Se utilizó el VAR por primera vez en la Premier League | Fuente: Captura ESPN Brasil

Se llevó el protagonismo. El partido entre Manchester City vs. West Ham United será recordado siempre no solo por la goleada del equipo de Pep Guardiola (5-0) , sino también porque se utilizó por primera vez el VAR en la Premier League. Se le consultó en dos ocasiones y las decisiones no gustaron a todos.

Al minuto 54, Gabriel Jesús anotó, pero el árbitro Mike Dean anuló el tanto por estar en posición adelantada tras consultar el VAR. Pero no es la única.

En el 76 no ocurrió lo mismo. El VAR validó el segundo de Sterling, que colgó el balón por encima de Lukasz Fabianski dentro del área local (0-3).

También hizo repetir un penal a favor del Manchester City. El arquero del West ham, Fabianski, le atajó el disparo a Kun Agüero, pero la acción fue invalidada por invación de área y adelantamiento del portero.