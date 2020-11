Paul Pogba estuvo de malas y cometió el penal que le dio la victoria al Arsenal. | Fuente: AFP | Fotógrafo: PHIL NOBLE

Manchester United, impecable en Europa, volvió a mostrar sus carencias domésticas al perder contra el Arsenal de Mikel Arteta con un gol de penalti de Pierre-Emerick Aubameyang.



El técnico español sigue demostrando que domina los grandes encuentros y guio al Arsenal a un triunfo que deja al United en décimo quinta posición con tan solo siete puntos en seis partidos.



Arsenal fue el que mereció la victoria desde el comienzo del encuentro. El United sufre en Old Trafford, donde no ha ganado aún en esta temporada en la Premier League, y vio cómo el Arsenal les robó el mando de partido y vivía cerca de la portería de David De Gea.



Según pasaron los minutos el dominio del Arsenal fue más presente y los Gunners se acercaban al gol. Aubameyang transportaba la mayor parte del peligro y un tiro suyo desde la frontal casi sorprende a De Gea.



La réplica del United llegó a balón parado con un remate de Maguire que no se encontró con las redes por muy poco.





"Quizás me quedé sin aliento por el sprint y por eso cometí ese error (el penalti)", dijo Paul Pogba al terminar el partido | Fuente: AFP or Licensors | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Pero parecía estar escrito que quien erraría sería Pogba. El francés se llevó por delante a Bellerín dentro del área y ni protestó cuando Mike Dean señaló el punto de penalti.



Aubameyang, con su segundo gol en esta Premier, adelantó a los Gunners engañando a De Gea y despejando el camino hacia los tres puntos.



Solskjaer reaccionó rápidamente metiendo a Edinson Cavani al terreno de juego, pero el United solo creó peligro de rebote, cuando un centro lo intentó despejar Willian, tocó en Leno y se estrelló en el palo.

Arsenal se recupera de dos derrotas seguidas en la Premier y sube hasta la octava posición con doce puntos, mientras que el United es décimo quinto, con siete.

(Con información de EFE)