La humillante goleada por 4-0 que sufrió a manos del Brighton confirmó el fracaso de Manchester United en la Premier League 2021-22. El popular equipo de Inglaterra, asumió el poderío de Manchester City, Liverpool y Chelsea, y apuntó a conseguir su boleto a la próxima edición de la Champions League. Sin embargo, sus planes se estrellaron ante una serie de limitaciones que los acompañaron en toda la temporada a pesar del ansiado retorno del astro portugués Cristiano Ronaldo.

Manchester United navegó en un mar de dudas a lo largo de la campaña. Los malos resultados condenaron a Ole Gunnar Solskjaer, que fue destituido en noviembre del 2021 tras casi tres temporadas, pero su reemplazo tampoco fue la salvación: el alemán Ralf Rangnick no sintonizó con el plantel y este factor repercutió en el nivel de juego plasmado en la Premier y Champions.

En las últimas semanas, el mítico club inglés se alejó de sus aspiraciones de Champions League tras ser superado en puntaje por el Arsenal y Tottenham Hotspurt, que aún luchan por su clasificación. El hecho de ganar solo 16 veces en 31 partidos disputados hablan claramente de la poca ambición ganadora del equipo del DT Rangnick.

1. El declive de Bruno Fernandes: Cristiano se quedó sin socio

Cristiano Ronaldo aceptó el reto de volver a Manchester United a pesar que Manchester City sonó como un posible destino. En el plantel que dirige el español Pep Guardiola, el cinco veces ganador del Balón de Oro habría contado con más opciones de triunfar, pero decidió no darle la espalda a los hinchas y ser nuevamente el '7' en el 'Teatro de los Sueños' en donde se encontraría con su compatriota Bruno Fernandes.

Previo a la llegada de 'CR7', el también jugador de la Selección de Portugal ya había alcanzado un estatus de estrella desde su llegada en 2020. Se esperaba que conforme una dupla de temer con Cristiano, pero al pasar de las fechas sus números se desinflaron provocando una grieta más en las ambiciones del equipo.

Dejó de ser el líder en los 'Red Devils' justo cuando más lo necesitaba Cristiano y sus compañeros, ya que el mediapunta de 27 años solo anotó cuatro goles en la Premier en 2022. A falta de una fecha para terminar el campeonato lleva 10 anotaciones con una media de gol de 0.22 por partido, lejos de sus 18 tantos de la campaña pasada.

2. Jadon Sancho y los decepcionantes fichajes

"Dar el paso al United es uno muy grande para un chico de 21 años. Lleva tiempo adaptarse", declaró el alemán Ralf Rangnick sobre Jadon Sancho, que pese a la gran expectativa por su fichaje, no pudo adaptarse al cien por ciento para conseguir su mejor versión en el Manchester United.

El jugador de la Selección de Inglaterra llegó como un fichaje estrella proveniente de Borussia Dortmund, aunque la realidad fue otra, dado que solo destacó a cuenta gotas pese que el United apostó a lo grande con un traspaso que habria alcanzado los 85 millones de euros. El excompañero del noruego Erling Haaland fue suplente la mayor parte de la temporada y sus números en la Premier son para el olvido: solo tres anotaciones en 29 participaciones en el certamen inglés.

En esa misma línea, Raphael Varane tampoco fue la gran solución en defensa que esperaba las altas esferas de Manchester United. Aún no ha mostrado su mejor rendimiento tal como lo hizo con el Real Madrid, donde ganó tres Champions seguidas.

3. La defensa, la peor zona de Manchester United

El sábado pasado, Brighton no tuvo piedad y superó ampliamente por 4-0 a un Manchester United, que volvió a morder el polvo de la derrota ante un modesto equipo de la Premier League. Con Cristiano Ronaldo, en cancha los 'Red Devils' sufrieron una humillación de visitante confirmando los pobres números de la zona defensiva liderada por Harry Maguire.

Tras disputar 37 partidos, el equipo de 'CR7' lleva 56 goles en contra siendo una de las siete peores defensas de la Premier, incluso por debajo de equipos de menor rango como Burnley (49) y Brentford (52).

No solo Maguirre, el capitán del equipo, no ha rendido durante la temporada. Varane no logró mantener un buen nivel, mientras Victor Lindelof tampoco rindió como central dejando en varias ocasiones a David de Gea a merced de los delanteros contrarios. Asimismo los laterales no fueron determinantes en defensa ni en ataque.

En la temporada 2020-21, su valla fue vencida en 44 ocasiones.

4. Con Cristiano Ronaldo, no basta

Su reestreno en Manchester United después de 12 años no fue como se esperaba en el aspecto colectivo. El equipo de sus amores no logró clasificar a la próxima Champions League, pero con 37 años a cuestas, Cristiano Ronaldo continúa siendo un temible goleador en Europa. En el plano individual no se le puede criticar. Y es que en varios partidos se puso el equipo al hombro como en la jornada ante el Norwich, duelo convirtió un sensacional triplete. Su sed goleadora fue determinante, pero a la larga no fue suficiente para el gran objetivo.

El goleador histórico del Real Madrid y del fútbol mundial lleva 18 goles en 30 partidos en una media goleadora de 0.6 por partido. Sin embargo, primero Ole Gunnar Solsjkaer y posteriormente Rangnick fallaron en creer que con solo la presencia de Cristiano bastaría para conseguir tapar el mal trabajo en defensa y la poca cuota goleadora de sus demás compañeros.

Jadon Sancho (3), Marcus Rashford (4), Edison Cavani (2) y Mason Greenwood (5) no fueron determinantes. Solo Bruno Fernandes alcanzó los 10 goles, pero en 2022 cayó en su rendimiento.

5. Ralf Rangnick, una apuesta fallida

"Creo que cuando Jürgen Klopp llegó al Liverpool la plantilla no era mejor que la que he heredado aquí en el United", señaló Ralf Rangnick en sus primeras declaraciones como entrenador del Manchester United, club al cual no pudo guiar a un buen puerto pese que para el entrenador alemán su equipo aspiraba ganar la Premier League.

En los diez partidos que dirigió Rangnick en Premier, United anotó solo 14 goles que se convirtió la peor cifra en ese periodo de tiempo en el mítico equipo inglés. La situación no encontró un buen norte y bajo su batuta no pudo ganar a un 'grande'. Es más sufrió sendas goleadas ante el Liverpool (4-0) y en el derbi ante el City (4-1).



De esta manera, el alemán de 63 años recibió sendas críticas por su papel en Manchester United. Leyendas del club le "recordaron" que no es un entrenador, sino que es un director deportivo, cargo que asumirá desde julio. Se espera que la llegada del entrenador neerlandés Erik ten Hag produzca un impacto positivo en el plantel, que aún no asegura la continuidad de Cristiano que buscaría jugar la Champions.





