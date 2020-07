Si es que no ficha a Jadon Sancho: Manchester United irá a la carga por crack del Barcelona | Fuente: Twitter

El nombre de Ousmane Dembélé se ha convertido en todo un dolor de cabeza para el Barcelona y más de una vez ha sido relacionado a diversos clubes. Y ahora, el Manchester United parece estar muy interesado en contratar al extremo francés si es que finalmente no llega a cerrar la operación por Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

Segíun el portal 'The Athletic', el Manchester United no puede encontrar un acuerdo con el Borussia Dotmund pr Jadon Sancho. El cuadro alemán pide como mínimo 120 millones de euros para dejar ir a su 'joya', mientras que el elenco inglés no está dispuesto a ofertar más de 60 millones de euros. Por ahora, los contactos se han mantenido y se sigue negociando, pero los 'Red Devils' ya tienen otra opción y esa es Ousmane Dembélé, quien no ha tenido un gran rendimiento en el Barcelona desde que llegó en 2017.

Ousmane Dembélé actualmente se encuentra lesionado y aunque todavía tiene contrato con el Barcelona, en la cúpula azulgrana saben que si sigue así deberán venderlo cuanto antes para poder hacer caja y afrontar otros fichajes. El propio jugador ha manifestado a su entorno que quiere seguir en el Camp Nou, pero una oferta del Manchester United podría hacerle cambiar de opinión.