Manchester United cayó al sexto lugar de la Premier League

Las críticas no cesan en Old Trafford. El exfutbolista inglés, Gary Neville, acusó a los jugadores del Manchester United de ser "flojos" y de comportarse como "bebés", después de que el equipo perdiera 4-2 el pasado fin de semana contra el Leicester City por la Premier League.

El excapitán de los 'Diablos Rojos' habló en ‘Sky Sports’ sobre la situación del United y criticó a Ole Gunnar Solskjaer por sus decisiones ante el Leicester, como la de alinear al defensor Harry Maguire sin ritmo. Precisamente el central estuvo implicado en tres de los tantos que recibieron.

"No estuvo a la altura. Ponerle de titular fue quizás por un ataque de pánico de no tenerle ni a él ni a Varane, pero ¿por qué no le quita al descanso? Ese fue el mayor error", dijo Neville.

Críticas al Manchester United de Solksjaer

Manchester United ha ganado solo uno de sus últimos 5 partidos y en la Premier League cayeron al sexto lugar, por lo que Gary Neville cuestionó a Solksjaer y a los integrantes del elenco.

"Son muy flojos y es un equipo horrible para ver cuando están con esa actitud. Dejan espacios por todos lados, no presionan bien, van andando por el campo, especialmente los de arriba y lo peor es que se deben pensar que son mejores de lo que son", añadió.

Manchester United realizó grandes incorporaciones para esta temporada, como el caso de Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho y Raphael Varane.

"Este equipo es paupérrimo cuando tiene que reaccionar a goles. Son como bebés después de conceder un gol", sentenció Neville.

Con la misión de reponerse de los resultados adversos, Manchester United recibirá el miércoles al Atalanta por la Champions League, donde cuenta con un triunfo tras dos jornada disputadas.

💬 Ole: “El equipo está concentrado y decidido [en volver a ganar]”.



“Como dijo Marcus, uno siempre trata de mirarse a sí mismo y preguntarse qué puede hacer para ayudar al equipo. Después de conceder cuatro goles, creo que debemos mejorar en muchos aspectos”.#MUFC #UCL pic.twitter.com/vtS09peadM — Manchester United (@ManUtd_Es) October 19, 2021





