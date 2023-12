Sorpresa en Inglaterra: Harry Maguire, mejor jugador de la Premier League en noviembre

El fútbol brinda oportunidades para una revancha y esto lo está viviendo Harry Maguire. El futbolista inglés del Manchester United fue elegido mejor jugador de la Premier League en el mes de noviembre.

Harry Maguire, que antes de octubre no había sido titular ni una sola vez, partió de inicio en las tres victorias del Manchester United en noviembre, frente a Fulham, Luton Town y Everton. En todas ellas los ‘Red Devils’ dejó su puerta a cero, con el zaguero destacando en sus intervenciones.

El central inglés se impuso en las votaciones a Jeremy Doku, del Manchester City, Anthony Gordon, del Newcastle United, Raheem Sterling, del Chelsea, Marcus Tavernier, del Bournemouth, y Thomas Kaminski, del Luton Town.

Es la primera vez que Harry Maguire se hace con este premio y la primera vez desde Marcus Rashford en febrero de este año que lo gana un futbolista del Manchester United.

Maguire, resiliencia en Manchester United

Harry Maguire llegó al elenco de Old Trafford para la temporada 2019-20 procedente del Leicester City, con un acuerdo con los ‘Foxes’ por 87 millones de euros, que lo convirtieron en el tercer fichaje más caro en la historia del Manchester United.

El central rápidamente se hizo de un lugar en la titularidad del equipo e incluso portó la cinta de capitán. No obstante, desde la llegada de Erik Ten Hag (2022), su irregular rendimiento le llevó a dejar la capitanía y ser blanco de muchas críticas, al punto que su madre se pronunció públicamente para defenderle.

“No es mi decisión ser titular o no en el siguiente partido, así que no lo sé, ya lo descubriremos cuando vuelva", dijo Maguire respecto a su poca actividad al inicio de esta campaña con el United. “Si ven los últimos 15 o 20 partidos en los que he sido titular con mi club o mi Selección, tengo que decir que estoy realmente contento con mis actuaciones. No he sido titular en tantos partidos, pero lo que es seguro al 100% es que, cuando he jugado, mi porcentaje de victorias ha sido ridículamente alto”, mencionó sobre su situación.

Manchester United vs. Chelsea

Manchester United quiere retomar el camino de victorias en la Premier League cuando este miércoles enfrente a Chelsea en Old Trafford por la decimoquinta jornada. En su más reciente cotejo, visitando a Newcastle, los ‘Diablos Rojos’ perdieron por 1-0.

La victoria podría colocar al United en el ‘top 5’ de la clasificación, mientras que el Chelsea persigue el objetivo de instalarse en la primera mitad de la tabla de posiciones.

