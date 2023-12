Partidos de hoy, miércoles 6 de diciembre: horarios y canales TV para ver EN VIVO Premier League y Brasileirao

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Manchester United vs. Chelsea. Entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Programación de los partidos de hoy, miércoles 6 de diciembre del 2023: horario y guía de canales

Partidos de hoy, Premier League - Inglaterra

2:30 p.m. | Fulham vs. Notthingham Forest - Star+

2:30 p.m. | Brighton vs. Brentford - Star+

2:30 p.m. | Crystal Palace vs. Bournemouth - Star+

2:30 p.m. | Sheffield United vs. Liverpool - Star+

3:15 p.m. | Manchester United vs. Chelsea - ESPN, Star+

3:15 p.m. | Aston Villa vs. Manchester City - Star+

Partidos de hoy, Ligue 1 - Francia

3:00 p.m. | Olympique Marsella vs. Olympique Lyon - Star+

Partidos de hoy, Copa Alemana - Alemania

12:00 pm. | Bayer Leverkusen vs. Paderborn 07 - Star+

12:00 pm. | FC Saarbrücken vs. Eintracht Frankfurt - Star+

2:45 p.m. | Stuttgart vs. Borussia Dortmund - ESPN2, Star+

2:45 p.m. | Hertha Berlín vs. Hamburgo - Star+

Partidos de hoy, Copa del Rey - España

6:00 a.m. | Yeclano vs. Rayo Vallecano - DSports, DGo

10:00 a.m. | CD Andratx vs. Real Sociedad - DSports, DGo

1:00 p.m. | Villanovense vs. Real Betis - DSports, DGo

1:00 p.m. | Valle de Egüés vs. Mallorca - DSports, DGo

3:00 a.m. | At. Astorga vs. Sevilla - DSports, DGo

Partidos de hoy, Copa Italia - Italia

3:00 p.m. | Fiorentina vs. Parma - Star+

Partidos de hoy, Europa League - UEFA

3:00 p.m. | Villarreal vs. Maccabi Haifa - Star+

Partidos de hoy, Brasileirao - Brasil

5:30 p.m. | Goiás vs. América MG - Fanatiz, Star+, Brasileirao Play

7:30 p.m. | Bahía vs. Atlético Mineiro - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Cruzeiro vs. Palmeiras - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Fluminense vs. Gremio - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Internacional vs. Botafogo - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Santos vs. Fortaleza - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Sao Paulo vs. Flamengo - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Vasco da Gama vs. RB Bragantino - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Curitiba vs. Corinthians - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

7:30 p.m. | Cuiabá vs. Athletico Paranaense - Fanatiz, Star+ y Brasileirao Play

Partidos de hoy, Liga MX - México

10:00 p.m. | Atlético San Luis vs. América - Star+

