De Inglaterra a Jamaica: Mason Greenwood inició los trámites para jugar por los 'Reggae Boyz'

Apareció en el primer equipo del Manchester United en 2019 y su sorprendente impacto con la camiseta ‘red devil’ en la Premier League daban por sentado que se trataba de la próxima gran figura para el fútbol inglés. Pero la estrella de Mason Greenwood se fue apagando.

Con una larga para debido a las acusaciones de agresión en su contra, Mason Greenwood se marchó del Manchester United y tras consolidar su gran reaparición a nivel europeo con el Olympique de Marsella en la presente temporada, el atacante ha tomado una radical decisión: cerrarle la puerta al combinado nacional inglés para jugar por la Selección de Jamaica.

Mason Greenwood, rumbo a la Selección de Jamaica

Mason Greenwood, delantero del Olympique de Marsella de la Ligue1, solicitó formalmente representar a la selección jamaicana. El delantero inglés llegó a jugar por el representativo absoluto de Inglaterra en un partido durante el 2020. Sucedió en el triunfo ante Islandia por la UEFA Liga de Naciones.

Debido a que Greeenwood por entonces era menor de 21 años, mantenía la oportunidad de cambiar de nacionalidad y jugar con otra selección. Este cambio solo lo puede realizar una vez, por lo que no volverá a jugar con Inglaterra cuando concrete su unión al elenco de Jamaica.

El delantero nació en 2001 en el Reino Unido, integrando la categoría sub-21 de Inglaterra, sin embargo, su futuro apunta a los ‘Reggae Boyz’, a los que puede representar debido a la nacionalidad jamaiquina de su madre.



Mason Greenwood, de 23 años, se marchó del Manchester United en la temporada pasada a cambio de 26 millones de euros, después de ser apartado del conjunto ‘red devil’ en enero de 2022 cuando se conocieron las acusaciones de intento de violación, agresión y control coercitivo sobre su pareja.

Pese a que la fiscalía inglesa abandonó el caso por la retirada de varios testigos claves, Greenwood no volvió a jugar con el Manchester United y, tras un paso por el Getafe en calidad de cedido, se marchó a jugar a Francia. En el Olympique de Marsella tiene en el curso actual 16 goles en un total de 26 partidos.



"Lo que entiendo es que Greenwood ha pedido el cambio de nacionalidad. Ha sido una petición oficial, así que no podrá volver a jugar con Inglaterra porque solo puedes cambiar una vez", dijo Mark Bullingham, presidente ejecutivo de la federación inglesa en declaraciones recogidas por The Athletic.