Deja a los 'Red Devils': David De Gea se va del Manchester United después de doce años

Cambio de rumbo y adiós a los ‘Red Devils’. El arquero español David de Gea anunció este sábado que abandona el Manchester United después de doce temporadas en el equipo, dispuesto a emprender "un nuevo reto" en el "momento adecuado".

"Solo quería enviar este mensaje de despedida a todos los seguidores del Manchester United. Ahora es el momento adecuado para emprender un nuevo reto, para tomar impulso de nuevo en un nuevo entorno. Manchester siempre estará en mi corazón, Manchester me ha formado y nunca me dejará", señaló el portero, de 32 años, a través de sus redes sociales.

David De Gea llegó a Old Trafford procedente del Atlético de Madrid en la temporada 2011-12, de la mano del entonces entrenador de los 'Red Devils', sir Alex Ferguson. En total jugó 545 partidos con el conjunto inglés en 12 temporadas.

De Gea, punto final en Manchester United

David De Gea, que ganó el Guante de Oro la pasada temporada como arquero con más partidos imbatido en la Premier League, recibió críticas por errores bajo palos en la parte final del curso.

Su contrato con el Manchester United expiró el último día de junio, sin que se alcanzase un acuerdo, a pesar de las conversaciones para la continuidad del arquero en el club de Old Trafford. Los 'Red Devils', según medios ingleses, podrían estar interesados en el arquero camerunés del Inter de Milán, André Onana; quien ya fue dirigido por el técnico Erik ten Hag, en el Ajax de Países Bajos.

"Me gustaría expresar mi inquebrantable gratitud y aprecio por el amor de los últimos 12 años. Hemos logrado mucho desde que mi querido sir Alex Ferguson me trajo a este club. Me enorgullecía muchísimo cada vez que me ponía esta camiseta, cada vez que dirigía al equipo y representaba a esta entidad, porque jugar con el club más grande del mundo es un honor que solo se otorga a unos pocos afortunados futbolistas", apuntó.

En su etapa en Old Trafford, David De Gea ganó la Premier League, la FA Cup, la Europa League y la Copa de la Liga en dos ocasiones, la última de ellas la temporada pasada en Wembley.

"Se requiere una gran calidad y carácter para alcanzar el nivel para jugar un solo partido con el Manchester United. Hacerlo 545 veces en 12 años es un logro especial, particularmente en la demarcación de portero, donde estás en la diana en cada partido", dijo el entrenador Erik ten Hag sobre el guardameta.

De Gea mantuvo su arco invicto en 190 de esos 545 encuentros disputados con el Manchester United en todas las competiciones. Su destino no es claro, no obstante, puede recalar sin dificultad en cualquier equipo ya que se encuentra en condición de agente libre.

