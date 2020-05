La furia de Alex Ferguson: "Esta gente paga nuestros sueldos, así que bajan a la #$%& calle y firman autógrafos" | Fuente: Difusión

Patrice Evra, exjugador del Manchester United, contó en una entrevista una anécdota de cómo es que reaccionó su exentrenador Alex Ferguson cuando se percató que un grupo de jugadores habían subido al bus sin firmar autógrafos a los fanáticos que los esperaban.

"Antes de subir al autobús estábamos realmente cansados y había una cola de fans. Los jugadores estaban como 'si no firma uno, nadie tiene que hacerlo'. Así que fuimos directos al autobús, todos, y cuando me asomé por la ventana vi a Sir Alex Ferguson firmando cada autógrafo. Juro que debió estar firmando como 45 minutos. Firmó a todos y cada uno. Yo dije 'chicos, cuando el jefe suba, estamos acabados'. Él subió al autobús y nos echó la bronca. '¿Quién c*** os creen que son? Esa gente está pagando nuestro salario. Esa gente ha venido a verlos. ¡Ahora bajad del p*** autobús y firman!", contó Evra, quien jugó durante 9 temporadas en el Manchester United.

Además, Patrice Evra señaló cómo es que de la mano de Alex Ferguson entendió que ganar era algo normal. "Ferguson nos enseñó a todos a ser como un robot. No creo que yo fuera un ser humano cuando jugaba con el Manchester United. Cuando ganábamos partidos, o cuando alguien hacía algo bien, no estaba satisfecho. Siempre digo que Didier me enseñó que ganar es importante, pero que Ferguson me enseñó que ganar es algo normal. Recuerdo después de un gran partido contra el Liverpool en el que él solo dijo 'bien hecho, chico'", finalizó.