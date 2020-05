Luis Suárez y Patrice Evra enfrentados por la Premier League en 2011 | Fuente: AFP

Patrice Evra hizo un repaso por su trayectoria futbolística y recordó un eposidio muy comentado de su etapa en el Manchester United: cuando se enfrentó a Luis Suárez, que por entonces militaba en Liverpool.

En octubre de 2011, los jugadores pertenecían a los clásicos rivales del fútbol inglés y protagonizaron un hecho que marcó al uruguayo como el ‘villano’ del certamen: Suárez fue sancionado con ocho partidos por la Federación Inglesa de Fútbol, al ser considerado culpable de insultos racistas contra Evra, en un partido disputado en Anfield por la Premier League.

A consecuencia de ello, el exdefensor francés reveló que comenzó a recibir amenazas de muerte contra él y su familia. "Manchester United recibió una gran cantidad de cartas de amenaza contra mí. La gente decía: 'Estamos en prisión, somos hinchas del Liverpool. Cuando salgamos, vamos a matarte a ti y a tu familia", contó Evra en el podcast del United.

"Durante dos meses, tuve seguridad en todos los sitios donde fui. Dormían enfrente de mi casa. Allá donde fuera, la seguridad me seguía. Fue una época dura para mí, pero no tuve miedo. Mi familia sí tuvo miedo, mi esposa y mi hermano, pero no yo", agregó.

Luego de aquel episodio, en febrero de 2012 volvieron a enfrentarse por la Premier League y en el saludo protocolar fue Suárez quien volvió a encender la polémica al rechazar dar la mano al francés.

"Recuerdo, durante el partido, que me decía a mí mismo: 'Si le doy un puñetazo ahora, la gente me verá como el malo, la gente olvidará lo que me ha dicho", mencionó Patrice Evra.