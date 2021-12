Victor Lindelöf no la pasó bien en el Manchester United ante Norwich. | Fuente: ESPN

Manchester United derrotó este sábado 1-0 al Norwich con gol de Cristiano Ronaldo por la jornada 16 de la Premier League. Sin embargo, el resultado quedó de lado por lo que le pasó a Victor Lindelöf.

Sucede que a los 70' de juego, Victor Lindelöf se vio afectado por problemas respiratorios. El defensor central del Manchester United tuvo que agacharse por los dolores, por lo que el árbitro del partido tuvo que detener las acciones para que entre el departamento médico.

Debido a ello, el zaguero del Manchester United fue retirado, y cambiado, del terreno de juego del Carrow Road. En su reemplazo ingresó Eric Bailly.

Victor Lindelöf está bien, según DT del Manchester United

Así fue el momento que vivió el sueco Victor Lindelöf. | Fuente: SKY Sports

Luego del partido, el director técnico de los 'Red Devils', Ralf Rangnick, dio cuenta del estado de salud de su jugador.

"En su condición, no pudo recordar mucho lo que pasó. Estaba luchando por respirar. Dijo que sintió dolor en su pecho, pero ahora lo revisaron y parece estar todo normal", indicó a SKY Sports.

De otro lado, el penal transformado por Cristiano Ronaldo dio el triunfo al Manchester United (0-1), que prolongó su buena racha desde que llegó al banquillo Ralf Rangnick.



El nuevo técnico del club no conoce la derrota. Se estrenó en la Premier con un triunfo ante el Crystal Palace y empató en Liga de Campeones el martes ante el Young Boys suizo en un duelo irrelevante.



Sumó otros tres puntos en su visita al Norwich, último de la tabla, al que no pudo superar más que de penalti. A pesar de su dominio, el United no atinó a batir a Tim Krul y solo fue gracias a un agarrón dentro del área de Maximilian James Aarons que vio el árbitro como desatascó el encuentro.



