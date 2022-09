Manchester United vs. Arsenal: ¿cuándo y en qué canal ver por la Premier League? | Fuente: Manchester United

Tras un recorrido impecable en los cinco primeros partidos, con un calendario más bien favorable, el líder Arsenal afrontará su primer test verdadero en campo del Manchester United en la sexta jornada de la Premier League.

Los Gunners se presentarán como líderes en Old Trafford, ya que el Manchester City, liderado por un Erling Haaland en racha (10 goles en 6 partidos), no pasó del empate ante el Aston Villa. Ello llevará a que el conjunto dirigido por Mike Arteta, a pesar de una derrota, siga en la cumbre. En caso de victoria, ampliaría a seis unidades su ventaja.

Manchester United vs. Arsenal: horarios en el mundo

Perú: 10:30 a.m.

Ecuador: 10:30 a.m.

Colombia: 10:30 a.m..

Argentina:12:30 p.m.

Chile: 11:30 a.m.

México: 10:30 a.m.

Bolivia: 11:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Uruguay: 12:30 p.m.

Brasil: 12:30 p.m.

España: 5:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 08:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 11:30 a.m.

Japón (Tokio): 00:30 a.m. (05/09)

El rival es el Manchester United, que después de un comienzo con derrotas en el curso, se recondujo obteniendo tres victorias seguidas en Premier League, donde saltaron a la vista los ajustes de Erik Ten Hag.

El neerlandés no dudó en cambiar en la búsqueda de resultados. Sacó del equipo al capitán Harry Maguire y colocó como primer central al francés Raphaël Varane. También salió Luke Shaw del lateral izquierdo e ingresó el fichadoTyrell Malacio. En el mediocampo, Fred fue al banco y apostó por Scott McTominay en el eje y con un Christian Eriksen más retrasado para organizar al lado del escocés. Movió a Marcus Rashford de la banda y lo pasó al centro del ataque, lo que derivó en que Cristiano Ronaldo se convierta en suplente.

Tras imponerse a Liverpool y al Leicester City como visitante, el United va por la oportunidad de reengancharse en la pelea por el dominio de la Premier League.

Manchester United vs. Arsenal: alineaciones posibles por Premier League

Manchester United: De Gea, Dalot, Varane, Martínez, Malacia; Sancho, Casemiro, Eriksen, Elanga, Bruno Fernandes; Rashford.

Arsenal: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Tierney; Lokonga, Xhaka, Saka, Smith Rowe, Martinelli; Gabriel Jesus.

¿Cuándo y a qué hora juegan Manchester United vs. Arsenal?

Manchester United vs. Arsenal chocarán en duelo vibrante el domingo 4 de setiembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 10:30 a.m. (hora peruana). El cotejo tendrá lugar en el Estadio Old Trafford, en Mánchester.





¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester United vs. Arsenal?

El partido será transmitido EN DIRECTO en la señal de ESPN y vía streaming en STAR+. En España se puede ver en DAZN y en Estados Unidos en Paramount+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.





