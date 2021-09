Guía TV, Manchester United ante Aston Villa: se juega con Cristiano Ronaldo por la Premier. | Fuente: AFP | Fotógrafo: IAN KINGTON

Manchester United vs. Aston Villa EN VIVO: se enfrentarán ONLINE TV y EN DIRECTO este sábado 25 de septiembre en Old Trafford por fecha 6 de Premier League 2021. Está programado para las 6:30 a.m. hora peruana.

Este partido del Manchester United, en donde se espera que Cristiano Ronaldo sea titular, contra el Aston Villa será transmitido a toda Sudamérica por la plataforma streaming Star+.

El delantero uruguayo Edinson Cavani volverá este fin de semana a la convocatoria del Manchester United para medirse a los populares 'villanos' como local después de superar sus problemas físicos.

Manchester United vs. Aston Villa: horarios en el mundo

Perú: 6:30 a.m.

Ecuador: 6:30 a.m.

Colombia: 6:30 a.m.

México: 6:30 a.m.

Argentina: 8:30 a.m.

Chile: 8:30 a.m.

Estados Unidos (Florida): 7:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

El jugador charrúa se ha perdido los cuatro últimos encuentros con su conjunto por un problema muscular, pero su técnico, Ole Gunnar Solskajer, confirmó que estará de vuelta este sábado para medirse a los 'Villanos' en Old Trafford.



"Está convocado. Ha estado entrenando y ya se siente listo para ayudar al equipo. Está preparado, ha trabajado muy duro, como siempre hace, y esperemos que pueda tener un impacto similar al de la temporada pasada", apuntó el técnico noruego.



Cavani, que ha visto aumentada su competencia en el United con la llegada de Cristiano Ronaldo, solo ha disputado 38 minutos esta temporada, mientras que la campaña anterior anotó 17 tantos entre todas las competiciones para los 'Diablos Rojos'.

El club de 'CR7' viene de caer 1-0 frente al West Ham. El resultado lo eliminó de manera sorpresiva de la Copa de la Liga.

¿Dónde ver el Manchester United ante Aston Villa por TV?

Lo ves por la plataforma streaming Star+ en todo el territorio sudamericano.

