Manchester United vs. City: ¿dónde ver por EN VIVO el partido de Premier League? | Fuente: AFP

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO: se enfrentan este sábado 14 de enero en Old Trafford, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 20 de la Premier League y se jugará a partir de las 07:30 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN en Sudamérica y vía streaming en STAR+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Los de Erik ten Hag (35), cuartos y que acumulan ocho victorias consecutivas entre todas las competiciones oficiales, cuatro de ellas en la Premier League, lucharán este sábado por ponerse a solo un punto de los de Pep Guardiola (39), que ostentan la segunda plaza a cinco unidades del líder Arsenal.

Además, en Manchester United llegan crecidos por el triunfo ante el Charlton (3-0) que les dio el pase a semifinales de la Carabao Cup, torneo del que se despidieron los 'citizens' tras su inesperada derrota frente al Southampton (2-0).

Manchester United registra 6 victorias seguidas entre todas las competencias | Fuente: AFP

Manchester United vs. Manchester City: horarios del partido en el mundo

Perú: 07:30 a.m.

Argentina: 09:30 a.m.

Colombia: 07:30 a.m.

Ecuador: 07:30 a.m.

Bolivia: 08:30 a.m.

Venezuela: 08:30 a.m.

Uruguay: 09:30 a.m.

Chile: 09:30 a.m .

Brasil: 09:30 a.m.

México: 06:30 a.m.

España: 1:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 07:30 a.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 04:30 a.m.

Raphaël Varane y Bruno Fernandes regresarán en los ‘Red Devils’, mientras que Donny van de Beek y Jadon Sancho se perderán un duelo al que podrían llegar a tiempo Diogo Dalot y Anthony Martial. En el Manchester City, el 'tocado' John Stones es la única duda de un conjunto que tendrá como principales referentes ofensivos a Erling Haaland, suplente en el duelo copero, y al campeón del mundo Julián Álvarez, titular los dos últimos partidos.

El equipo de Pep Guardiola, que cedió un empate ante el Everton en la Premier y el miércoles cayó ante el Southampton en Copa de la Liga, necesita reaccionar para evitar brindar al Arsenal la posibilidad de ampliar los cinco puntos de ventaja que tiene en la tabla.

Siempre apetece volver a esta histórica tarde en Old Trafford... pic.twitter.com/9aUNB9FpBU — Manchester City (@ManCityES) January 13, 2023

Manchester United vs. Manchester City: alineaciones posibles en la Premier League

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen; Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Anthony Martial.

Manchester City: Ederson Moraes; Kyle Walker, Manuel Akanji, Aymeric Laporte, Nathan Aké; Kevin De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Riyad Mahrez, Erling Haaland, Jack Grealish.





