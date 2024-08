Manchester United vs. Liverpool: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el clásico por Premier League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: se enfrentan este domingo 1 de setiembre en el estadio Old Trafford, en Mánchester, desde las 10:00 a.m. (hora peruana) por la tercera fecha de la Premier League 2024-25. La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y Disney+. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

El Liverpool de Arne Slot afronta su primera gran prueba de la temporada con el clásico inglés. El técnico neerlandés lleva un buen comienzo de temporada en sustitución de Jurgen Klopp después de haber ganado sus dos primeros compromisos en el torneo. Sin embargo, su primera oportunidad de impresionar realmente a los seguidores ‘reds’ llega con su visita a Old Trafford.

Al frente estará su compatriota Erik ten Hag, quien tiene una presión mayor. El DT recibió el respaldo de la directiva Manchester United al final del curso pasado, a pesar de terminar octavos, la peor clasificación histórica del club en la Premier.

Los 'Red Devils' vieron frustradas sus esperanzas de una nueva etapa en los primeros partidos del torneo. El gol de Joshua Zirkzee en los minutos finales frente al Fulham hizo que los de Ten Hag pudieran comenzar la campaña con una victoria en casa, pero la derrota frente al Brighton la semana pasada (2-1) recordó al equipo que pasó apuros.

¿Cómo llegan Manchester United y Liverpool a la fecha 3 de la Premier League?

Manchester United comenzó la temporada perdiendo por penales la Community Shield ante el Manchester City. Tras ello derrotó al Fulham (1-0) en su debut por la Premier League, pero en la última fecha cayó 2-1 ante Brighton.

En tanto, Liverpool se estrenó con un 2-0 sobre Ipswich a domicilio y repitió el resultado en Anfield Road por la jornada pasada frente a Brentford.

¿Cuándo y dónde juegan Manchester United vs Liverpool EN VIVO en la Premier League?

El partido entre Manchester United vs. Liverpool por Premier League 2024-2025 se disputará el domino 1 de setiembre en Old Trafford, en Mánchester. El recinto de los 'red devils' tiene capacidad para recibir a 76 000 espectadores.

¿A qué hora juegan el Manchester United vs Liverpool en la Premier League?

En Perú, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 10:00 a.m.

En Ecuador, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 10:00 a.m.

En Colombia, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 10:00 a.m.

En Chile, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 11:00 a.m.

En Paraguay, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 11:00 a.m.

En Argentina, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 12:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Manchester United vs. Liverpool comienza a las 12:00 p.m.



¿Dónde ver Manchester United vs Liverpool EN VIVO y ONLINE?

El partido de la Premier League por TV se transmitirá en Perú y los restantes países de Sudamérica a través de ESPN y por streaming en Disney+. En España se ve por DAZN, en México por FOX Sports Premium y Amazon Prime Video.

Manchester United vs Liverpool: alineaciones posibles

Manchester United: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez, Dalot, Casemiro, Mainoo, Garnacho, Fernandes, Rashford y Zirkzee.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Jota y Diaz