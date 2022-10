Manchester United vs. Newcastle: ¿cuándo y en qué canal ver por Premier League? | Fuente: AFP | Fotógrafo: -

Manchester United vs. Newcastle EN VIVO: se enfrentan este domingo 16 de octubre en Old Trafford, en Mánchester. El partido corresponde a la undécima fecha de la Premier League 2022-2023 y se jugará a partir de las 08:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Manchester United vs Newcastle: transmisión minuto a minuto

Un duelo entre ambiciosos proyectos que tienen la mira puesta principalmente en los boletos de Champions League de la siguiente temporada. Después de la goleada que recibió en el derbi de parte del City, el Manchester United ha encadenado tres victorias entre Europa League y Premier, hecho por el cual los ‘red devils’ pretenden llenarse de confianza.

No obstante, el elenco de Erik ten Hag se mantiene como un elenco que no arrasa a sus oponentes. Solo por un gol de diferencia derrotó dos veces al chipriota Omonia Nicosia y lo mismo ante Everton. Las dudas por el rendimiento del equipo se mantienen.

Para el Manchester United (15), quinto en la clasificación, es necesaria la victoria para estacionarse en la zona de Champions, donde tiene próximo al Chelsea (16).

Manchester United llega al cotejo tras vencer a Omonia en la Europa League | Fuente: ESPN

Manchester United vs. Newcastle: horarios del partido en el mundo

Perú: 08:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Ecuador: 08:00 a.m.

Colombia: 08:00 a.m.

Chile: 09:00 a.m.

México: 08:00 a.m.

Bolivia: 09:00 a.m.

Venezuela: 09:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 06:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 09:00 a.m.

Japón (Tokio): 10:00 p.m.

Si el United no termina de encaminarse en la temporada, tampoco lo ha conseguido Cristiano Ronaldo hacia la titularidad. El portugués apenas fue una vez titular en la Premier, mientras que sí inició las acciones en la Europa League.

Lo concreto es que ‘CR7’ aún alcanza el nivel anteriormente exhibido, siendo su faceta de goleador su mejor carta de presentación. Cristiano lucha por recuperar el protagonismo y tras sacudirse de no anotar en la temporada, lo hizo también la fecha pasada al hacerlo por vez primera en la actual Premier, torneo en el que aguarda convencer al neerlandés Ten Hag.

Cristiano Ronaldo solo fue titular una vez en la Premier League. Registra un gol. | Fuente: AFP

Manchester United vs. Newcastle: alineaciones posibles por Premier League

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw; Casemiro, Christian Eriksen, Antony, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Antony Martial.

Newcastle: Nick Pope; Kieran Trippier, Fabian Schar, Sven Botman, Dan Burn; Sean Longstaff, Bruno Guimaraes, Joe Willock; Miguel Almirón, Callum Wilson, Jacob Muphy.





