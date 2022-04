Manchester United vs. Norwich EN VIVO: vía ESPN 3 por la Premier League | Fuente: EFE | Fotógrafo: TIM KEETON

Manchester United vs. Norwich City se enfrentan este sábado 16 de abril en Old Trafford. El partido corresponde a la fecha 33 de Premier League y se jugará a partir de las 09:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN 3 y STAR + en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

En España la transmisión de TV está a cargo de DAZN y en México por Sky Sports.

Sin opciones a pelear por la corona de la Premier League, el Manchester United tiene como meta en el cierre de temporada evitar la catástrofe que significaría quedarse fuera de las competiciones internacionales en el próximo curso.

Los ‘Red Devils’ son sétimos en Inglaterra y actualmente están fuera de todo torneo europeo, aunque ni la Conference League ni Europa League serán alivio a no decir presente en la Champions.

Manchester United apenas ganó uno de los últimos 7 partidos que disputó, reflejo de la irregular campaña que comenzó con Ole Gunnar Solksjaer y que no pudo levantar Ralf Rangnick, a pesar del poderoso plantel a disposición y con Cristiano Ronaldo como figura estelar. El club apunta a dar un giro radical desde la siguiente campaña con Erik Ten Hag en el banquillo, quien tendría todo cerrado para tomar las riendas del equipo.

Volviendo a Old Trafford, Manchester United recibirá al colero Norwich City, que se juega sus últimas opciones de permanecer en la Premier League. Los ‘Diablos’ contará con la presencia de Cristiano Ronaldo en el ataque, cuestionado tras el incidente la fecha pasada en Goodison Park cuando le arrebató a un hincha (un niño autista) su celular y lo estrelló contra el piso.

Manchester United llega tras perder 1-0 con Everton en la Premier League | Fuente: ESPN

Manchester United vs. Norwich City: horarios del partido en el mundo

Perú: 09:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:00 a.m.

Manchester United vs. Norwich: alineaciones posibles por Premier League

Manchester United: David De Gea; Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, Harry Maguire, Alex Telles; Paul Pogba, Nemaja Matic; Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Jadon Sancho; Cristiano Ronaldo.

Norwich City: Tim Krul; Sam Byram, Grant Hanley, Ben Gibson, Dimitrios Giannoulis; Kenny MacLean, Mathías Normann, Kieran Dowell, Pierre Lees Melou, Milot Rashica; Teemu Pukki.





