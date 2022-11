Manchester United vs Real Sociedad por la Europa League | Fuente: AFP | Fotógrafo: LINDSEY PARNABY

Real Sociedad busca dar un paso adelante en su creciente trayectoria europea con el liderato de grupo de la Liga Europa, que se juega en ventaja -le vale incluso perder por uno- ante el Manchester United en el Reale Arena.



Ambos equipos tienen posibilidades de cerrar la fase como líderes, lo que les permitiría acceder directamente a la ronda de octavos de final y evitar una eliminatoria previa ante alguno de los caídos de la Liga de Campeones.



Los txuri urdin llegan con tres puntos de ventaja sobre el equipo que dirige Erik Ten Hag, al que ya derrotó en la primera jornada en Old Trafford (0-1) gracias a un gol de Brais Méndez de penalti. Ese histórico triunfo y el mejor diferencia de goles general de los de Imanol Alguacil, el único equipo de la competición que cuenta todos sus partidos por victorias, hacen que a la Real le valga incluso con perder mañana por un gol ante los ‘red devils’ para asegurarse esa primera plaza.



Así llega Manchester United

La irregularidad del Manchester United ha encontrado un receso y el equipo de Erik Ten Hag no pierde desde hace un mes, cuando, eso sí, el Manchester City le endosó un sonrojante 6-3 en el derbi de la ciudad. El técnico holandés, a base de mano dura y de creer en su planteamiento ha conseguido juntar el United más seguro de los últimos tiempos, con un tanto encajado en los últimos seis partidos.



La seguridad atrás está alimentada por un David de Gea que se está ganando la renovación a gritos y que hizo tres intervenciones milagrosas este fin de semana para abrochar los tres puntos ante el West Ham United. No deslumbran los 'Diablos Rojos', que solo batieron a los 'Hammers' con un vuelo de Marcus Rashford, pero sacan adelante los partidos y lejos queda el tibio inicio de temporada que les llevó hasta el último puesto de la tabla.



Este es un United más amasado, con centrales claros, Lisandro Martínez a un lado y Raphael Varane al otro, aunque el francés es baja y será Victor Lindelof o Harry Maguire el que acompañe el argentino. No hay debate en la portería y en el medio Christian Eriksen ha dado una clarividencia a la fase de creación que el United echaba de menos desde hace mucho tiempo.







Real Sociedad vs. Manchester United: horarios del partido en el mundo

Perú: 12:45 p.m.

México: 11:45 a.m.

Colombia: 12:45 p.m.

Ecuador: 12:45 p.m.

Chile: 2:45 p.m.

Bolivia: 1:45 p.m.

Venezuela: 1:45 p.m.

Argentina: 2:45 p.m.

Uruguay: 2:45 p.m.

Brasil: 2:45 p.m.

España: 6:45 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 10:45 p.m.

Estados Unidos (Nueva York): 12:45 p.m.

¿Cuándo y a qué hora juega Real Sociedad vs Manchester United?

Real Sociedad vs Manchester Unitedchocarán en duelo vibrante el jueves, 3 de noviembre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 12:45 p.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Anoeta.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Real Sociedad vs Manchester United?

El partido EN DIRECTO será transmitido por ESPN, Star+. No te pierdas ningún detalle del partido en la web de RPP.pe

Real Sociedad vs Manchester United: Alineaciones probables:

Real Sociedad: Remiro; Aritz, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Illarramendi o Marín, Brais; Carlos Fernández y Sorloth.



Manchester United: De Gea; Dalot, Martínez, Maguire, Shaw; Casemiro, Eriksen, Fernandes; Elanga, Rashford y Cristiano

