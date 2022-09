Con Cristiano Ronaldo, Manchester United enfrenta a Sheriff Tiraspol por Europa League | Fuente: EFE | Fotógrafo: PETER POWELL

Manchester United vs. Sheriff Tiraspol se enfrentan este jueves 15 de setiembre en Sheriff Stadium. El partido corresponde a la segunda jornada del grupo E de la Europa League 2022-2023 y se jugará a partir de las 11:45 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

En México la transmisión de TV está a cargo de ESPN. Vía streaming se puede seguir en la plataforma STAR+.

El Manchester United se convirtió en el protagonista de la primera jornada de la Europa League. Candidatos al título, los ‘Red Devils’ tropezaron en condición de local ante la Real Sociedad.

Para ese partido, el técnico Erik Ten Hag apostó por algunas rotaciones en su alineación. Cristiano Ronaldo y Casemiro fueron titulares, pero el elenco no pudo llevar su dominio al marcador a pesar de los diversos intentos. ‘CR7’ marcó, pero su tanto no fue convalidad por posición adelantada.

Tras el alto a la Premier League ante el fallecimiento de la reina Isabel II, el Manchester United no jugó el fin de semana, por lo que no se descarta que Ten Hag se decida a recurrir a su once estelar, con Marcus Rashford pilotando el ataque y el regreso de la dupla Lisandro Martínez y Raphael Varane en la zaga central.

Manchester United llega al partido tras caer en el debut con Real Sociedad | Fuente: ESPN

Manchester United vs. Sheriff Tiraspol: horarios en el mundo

Perú: 11:45 a.m.

México: 11:45 a.m.

Colombia: 11:45 a.m.

Ecuador: 11:45 a.m.

Chile: 12:45 p.m.

Bolivia: 12:45 p.m.

Venezuela: 12:45 p.m.

Argentina: 1:45 p.m.

Uruguay: 1:45 p.m.

España: 6:45 p.m.

Manchester United visitará al Sheriff Tiraspol que, de momento, lidera el grupo E de la Europa League. El exequipo del peruano Gustavo Dulanto derrotó a domicilio al Omonia Nicosia (0-3).

El conjunto inglés está obligado a reconducirse en la Europa League, en la que se prevé una jornada clave. La Real Sociedad recibirá en San Sebastián al Omonia Nicosia.

Cristiano Ronaldo jugó el partido completo ante Real Sociedad en la Europa League | Fuente: AFP

Manchester United vs. Real Sociedad: alineaciones posibles por Europa League

Manchester United: Martin Dubravka; Shaw, Raphael Varane, Lisandro Martínez, Dalot; Casemiro, Christian Eriksen, Bruno Fernandes; Elanga, Sancho, Cristiano Ronaldo.

Sheriff Tiraspol: Maksym Koval; Armel Zohouro, Gabi Kiki, Stjepan Radeljic, Patrick Kpozo; Mouhamed Diop, Moussa Kyabou, Cedric Badolo; Abou Ouattara, Iyayi Believe Atiemwen, Rasheed Ibrahim Akanbi.





