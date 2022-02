Manchester United vs. Warford EN VIVO: vía ESPN por Premier League | Fuente: AFP | Fotógrafo: PAUL ELLIS

Manchester United vs. Watford se enfrentan este sábado 26 de febrero en Old Trafford. El partido corresponde a la fecha 27 de Premier League y se jugará a partir de las 10:00 a.m. (hora peruana). La transmisión podrá seguirse por ESPN y STAR + en Sudamérica. Todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

En España la transmisión de TV está a cargo de DAZN y en México por Sky Sports.

Uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada 27 en Inglaterra, aunque entre equipos con objetivos muy diferentes. Los de Ralf Rangnick vienen de dar una imagen muy pobre en el Metropolitano en el empate 1-1 ante el Atlético de Madrid en Champions League. Una actuación que esperan no afecte al equipo en su próximo compromiso en la Premier, donde está en plena lucha por consolidarse en los puestos para la próxima edición del máximo torneo europeo.

Los 'Diablos Rojos' son cuartos con 46 puntos y un triunfo los pondría a tan solo un punto del Chelsea. A pesar de no estar desplegando un juego vistoso y depender en demasía de la calidad individual de sus estrellas, Manchester United ha conseguido enlazar resultados positivos en las últimas semanas, con solo dos derrotas en Liga en los últimos 15 encuentros.

Edinson Cavani sigue siendo baja por lesión y todo apunta a que Cristiano Ronaldo (9 goles y 3 asistencias en la Premier) comandará el ataque. Mientras que el Watford llega a Old Trafford con la ausencia de N'Koulou y las dudas de Etebo y Kucka. Los 'Hornets' son penúltimos después de perder ante el Crystal Palace y solo suman dos victorias como visitante en los últimos diez partidos, aunque solo cuatro puntos les impiden salir del descenso.

Manchester United vs. Watford: horarios del partido en el mundo

Perú: 10:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Chile: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

Manchester United vs. Watford: alineaciones posibles

Manchester United: David De Gea; Diogo Dalot, Raphael Varane, Harry Maguire, Luke Shaw; Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes; Anthony Elanga, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho.

Watford: Ben Foster; Kiko Femenía, Craig Cathcart, Samir, Hassane Kamara; Moussa Sissoko, Imran Louza, Tom Cleverley; Ismaila Sarr, Joshua King, Emmanuel Dennis.





