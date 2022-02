Conmovedor: Zinchenko y Mykolenko se dieron un abrazo previo al partido entre Manchester City y Everton | Fuente: EFE

Este sábado Manchester City se mide ante Everton por la Premier League y previo al encuentro ocurrió un acto conmovedor para los asistentes al encuentro. Zinchenko y Mykolenko, jugadores de ambos equipos, se dieron un abrazo previo al compromiso.

Ambos jugadores ucranianos mostraron su alianza en contra de la guerra desatada en su país tras los ataques de Rusia y decidieron cruzar el campo de juego previo al duelo por la liga inglesa en símbolo de unión.

El hecho conmovió no solo a los hinchas asistentes sino también a los propios jugadores que presenciaron el momento. Como se recuerda, Zinchenko es, además, capitán de la selección de Ucrania y con anterioridad se pronunció al respecto.

"Mi país pertenece a los ucranianos y nadie nunca podrá apropiarse de ello", escribió el futbolista a través de su cuenta personal de Instagram. En la misma línea, agregó: "No lo vamos a entregar. No puedo quedarme al margen y no hablar de esto. Todo el mundo civilizado está preocupado por la situación en mi país. El país en el que nací y crecí, y del que defiendo sus colores a nivel internacional. Un país que intentamos glorificar y desarrollar. Un país cuyas fronteras deben quedar intactas".