Cristiano Ronaldo volvió a celebrar en el Manchester United | Fuente: AFP | Fotógrafo: LINDSEY PARNABY

Manchester United recibirá este domingo, 30 de octubre, a West Ham en el Old Trafford. El duelo por la jornada 13 de la Premier League se iniciará a las 11:15 a.m. (hora peruana).

Tras vencer 3-0 a Sheriff por la Europa League con gol de Cristiano Ronaldo, Manchester United quiere recuperarse también en la Premier League. CR7 terminó así con su ansiedad de anotar, casi un mes después (no marcaba desde el 9 de octubre).

Los 'Red devils' marchan actualmente en la sexta casilla de la tabla de posiciones con 20 unidades, a nueve del líder Manchester City.



West Ham marcha en el puesto 13 con 14 unidades. La última victoria de 'The Hammers' fue ante Bournemouth por 2-0.

¿Cuándo y a qué hora juega Manchester United vs West Ham?

Manchester United vs West Ham chocarán en duelo vibrante el domingo, 30 de octubre. La contienda entre ambas escuadras está pactada a las 11:15 a.m. (hora peruana) y tendrá lugar en el estadio Old Trafford.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Manchester United vs West Ham?

El partido EN DIRECTO será transmitido por Star+ ESPN. No te pierdas ningún detalle del duelo en la web de RPP.pe

Manchester United vs West Ham: horarios en el mundo

Perú: 11:15 a.m.

Colombia: 11:15 a.m.

Ecuador: 11:15 a.m.

México: 11:15 a.m.

Bolivia: 12:15 p.m.

Venezuela: 12:15 p.m.

Chile: 1:15 p.m.

Uruguay: 1:15 p.m.

Argentina: 1:15 p.m.



