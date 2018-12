Zidane es candidato para agarrar Manchester United | Fuente: AFP

Tras la destitución de José Mourinho, Manchester United busca nuevo técnico.Aunque a corto plazo, los 'Diablos Rojos' nombrarán a un DT interino hasta completar un "minucioso proceso de contratación de un nuevo entrenador a tiempo completo".

El exfutbolista Michael Carrick, hasta ahora entrenador asistente del portugués, suena como favorito para el puesto.

Antes de embarcarse en el fichaje de un técnico de renombre, el Manchester United, el club más rico del mundo según la consultora Deloitte, tendrá que abonar 28 millones de euros al portugués por rescindir un contrato que expiraba en 2020, según la prensa inglesa.

Uno de los técnicos que ha sonado para sustituir a 'Mou' es Zinédine Zidane. Sin equipo desde que dejó sorprendentemente el Real Madrid el pasado mayo, el francés hizo historia al ganar su tercera 'Champions' consecutiva en 2018.

"El Manchester United es un equipo para Zidane porque ha demostrado que puede gestionar y entrenar a jugadores de alto nivel", dijo a la AFP Gérard Houllier, exentrenador del Liverpool, a finales de octubre.

Otros nombres citados por la prensa inglesa son el argentino Mauricio Pochettino, el italiano Antonio Conte, el francés Laurent Blanc o el galés Ryan Giggs, ídolo de la afición y ahora seleccionador de su país.

¿Zidane no va?

Según el diario Sport de España, Zinédine Zidane no está interado, ahora mismo, en agarrar la dirección técnica de un equipo. "Zidane está disfrutando del tiempo qu eno ha tenido durante las dos temporadas y media al frente del banquillo del Real Madrid. No tiene prisa alguna por volver a sentarse en un banquillo y por eso tiene claro que no le seduce marcharse ahora a mitad de temporada a un club del prestigio del Manchester United", informó.